Back 4 Blood: svelato il primo DLC, con data d’uscita e trailer

Il primo DLC di Back 4 Blood giungerà presto nel gioco: ecco un trailer che mostra anche quando sarà la sua data d’uscita

Molti videogiocatori hanno desiderato da tempo un seguito di Left 4 Dead che potesse in qualche modo proporre lo stesso stile di gioco, rinnovato in chiave moderna ma che in qualche modo evitasse di snaturare questo amato titolo. Purtroppo (o per fortuna, a seconda dei punti di vista) Back 4 Blood non si è posto come un vero e proprio “sostituto” del celebre titolo sparatutto dal gameplay orrorifico, ma è comunque risultato un titolo capace d’intrattenere e divertire anche i giocatori nuovi a questa tipologia di giochi. Dopo diversi mesi dal lancio, Back 4 Blood presto si rinnoverà con l’arrivo di un primo nuovissimo DLC, presentato da Warner Bros Games e Turtle Rock Studios in un trailer apposito, annunciando inoltre la data d’uscita dopo averne già rivelato il nome ufficiale: Tunnel del Terrore.

Trailer e data d’uscita del DLC di Back 4 Blood

Come prima cosa denotabile nel trailer, si può vedere l’aggiunta di due nuovi Sterminatori giocabili, debuttanti in questa prima espansione e che andranno ad aggiungersi al roster degli altri personaggi presenti nel gioco. Il primo Sterminatore (o sterminatrice) è Sharice, una donna pompiere che brandisce un’ascia, particolarmente rinomata per le sue grandi abilità difensive; oltre a lei, è stato presentato anche Heng, un uomo proveniente dal mondo della ristorazione e dall’indole e carattere molto duro, capace di tirare giù gli Infestati più coraggiosi con il suo coltello. Sono state aggiunte delle novità anche per quanto riguarda le attività cooperative, con l’arrivo della modalità PvE degli Alveari degli Infestati. In questa modalità di gioco le squadre, composte da quattro giocatori ciascuna, andranno ad esplorare le profondità cavernose di sette aree, tutte brulicanti d’Infestati e piene di tunnel che si snidano al di sotto di Evansburgh.

Le ricompense saranno ottenibili sconfiggendo tre nuovi tipi di Infestati deformati, che saranno le Mine Spinate, i terrificanti Trituratori e i pericolosi Squartatori. Queste variazioni di Infestati deformati saranno ovviamente anche giocabili nella modalità PvP Sciame, e come per gli Sterminatori potranno essere sbloccati dai giocatori per utilizzarli nel PvP. Nuove aggiunte riguarderanno l’equipaggiamento, con sette armi leggendarie, otto costumi personaggio esclusivi, dodici nuove skin per le armi, carte e molto altro ancora. In concomitanza con l’uscita del DLC arriverà in via del tutto gratuità la difficoltà Nessuna speranza, disponibile per tutti i possessori di Back 4 Blood e che dona un livello di sfida superiore. Da notare inoltre come i contenuti dell’espansione saranno accessibili a tutti i giocatori di una squadra, a patto che uno di loro l’abbia acquistata. Il DLC di Back 4 Blood ha una data d’uscita fissata per il 12 aprile.

