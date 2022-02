Recensione River City Girls Zero: legnate legnose... ma curiose

Valutiamo gli indisciplinati studenti dei licei Nekketsu e Hanazono nella nostra recensione di River City Girls Zero per Nintendo Switch

Se c’è una cosa che richiede più coraggio di sottoporre una riedizione controversa al processo di recensione, è senza dubbio la scelta di tradurre ed esportare Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka per un nuovo pubblico: questa è la premessa di River City Girls Zero. In realtà il significato del sottotitolo è da intendersi in senso più letterale. Non ci troviamo di fronte ad un prequel della recente (e fenomenale) rivisitazione del beat’em up di Arc System Works ad opera di WayForward; piuttosto, era il loro titolo ad essere un seguito dell’episodio di cui ci troviamo a parlare oggi.

Come ci lascia intuire il brano allegato alla nuova introduzione animata, “Cos’è questo, un gioco tutto nuovo? Beh, più o meno, sì e no. È la nostra prima avventura insieme, una delle più letali, però”. In soldoni, il debutto di Misako e Kyoko come personaggi giocabili è avvenuto in un titolo incentrato prevalentemente sui loro fidanzati, i ribelli Kunio e Riki. L’idea di fondo è quella di riproporre questo classico in più lingue differenti: l’originale giapponese, una traduzione più fedele all’originale e un’altra più consona alle sceneggiature semiserie di WayForward. E le cose stanno per farsi più confuse…

Heavy meta

Non c’è recensione senza sviscerare il pretesto narrativo, e di trama River City Girls Zero non ne ha una ma ben due. La prima è quella del nostro framing device, ovvero la cornice in cui il team di sviluppo ha voluto incastonare la storia originale. In una tavola a fumetti (che non chiamiamo “manga” solo per l’ordine di lettura dei balloon) Misako e Kyoko alle prese con una “vecchia” cartuccia, che richiede un’altrettanto vetusta console e uno schermo a tubo catodico per funzionare. Le due commentano la fama dei loro fidanzati, ironizzando anche sul look datato del gioco: “I pixel ora vanno di moda”, dicono. Come satira videoludica è abbastanza poco velata, ma da queste parti sappiamo apprezzare la metanarrazione.

Curiosamente, mentre testi e audio fino a questo punto si sono presentati solo in lingua inglese, con estremo piacere (e altrettanta perplessità) abbiamo notato che la trama del gioco in sé è invece fruibile in lingua nostrana, senza mantenere però il dualismo delle traduzioni. La storia vera e propria, decisamente meno scanzonata di quanto i dialoghi tra le due facciano intuire, mostra Kunio e Riki alle prese con un malinteso giudiziario. Due pirati della strada dall’aspetto identico al loro li hanno incastrati, e starà ai protagonisti (e alle loro ragazze) chiarire le cose… a suon di botte, dopo un’evasione.

La scuola di Hokuto – recensione River City Girls Zero

Per il resto, cosa si può dire nella nostra recensione di River City Girls Zero che non sia mai stato detto del franchise di Kunio-kun? Il gioco si presenta come un picchiaduro a scorrimento (o beat-em-up) in cui il nostro progresso dipende dalla nostra capacità di… incapacitare tutti i nemici che appaiono su schermo. In tal senso, il genere non vantava chissà quale spazio di manovra nel 1994, e questa riedizione non intende comunque reinventare la ruota. Ci sono anche sporadiche idee di gameplay qua e là, ma oltre all’occasionale punto da cui oscillare non si vede granché.

Semmai, è proprio l’intenzione di mostrare attraverso il gameplay lo stile di combattimento “poco onorevole” delle gang nipponiche a dare all’intera serie Kunio-kun quella ventata d’aria fresca che la distingue dalla massa. In base ai personaggi utilizzati (scambiabili in qualsiasi momento, in modo tale da salvarci in calcio d’angolo quando le cose si mettono male), è possibile infierire sui nemici a terra o afferrarli per il colletto e colpirli ancora. Non vogliamo dire che questo renda gli scontri meno legnosi a priori (anzi, l’immersione va a farsi benedire ogni volta che gli hitbox non corrispondono), ma un po’ aiuta.

Dal punto A ai punti di sutura – recensione River City Girls Zero

Parlando di linearità, l’intero gioco è lineare per scelta conscia di design. Ricordiamo di non trovarci di fronte ad un omaggio al genere come Scott Pilgrim vs. The World: The Game, ma di essere alle prese con un esponente vero e proprio. Non esiste alcuna mappa, level select o hub: sono le scene e i dialoghi a separare tra loro quelli che, vista la formula severa nella sua osservanza dei dogmi, ci viene naturale chiamare livelli. Nemici, cutscene, nemici, cutscene: questo il ritmo che scandisce il dipanarsi della trama. Del resto, se il già citato Scott Pilgrim e i “sette malvagi ex” nascono come omaggio a River City Ransom, un motivo ci sarà.

Questa linearità si riflette anche nella gestione del multiplayer in co-op. Non c’è via di mezzo: se il drop-in e il drop-out vi hanno abituati fin troppo bene, in questo caso si torna alle origini decidendo solo all’inizio se iniziare questo viaggio in due o in solitaria. Non tutto il male vien per nuocere, in quanto la schermata di game over non manca mai di proporci la medesima scelta. Morendo avremo dunque modo di riprendere le redini dell’avventura da soli o con amici, il che è un bene visto quanto coriacei possono dimostrarsi alcuni boss. Meglio ancora, ogni dialogo fa da checkpoint, ma senza obbligarci a rileggerlo ad ogni sconfitta.

Variazioni sul tema – recensione River City Girls Zero

Nel titolo originale possono trovare posto anche sezioni di gameplay meno lineare, sebbene il titolo rimanga ben lontano dai primi semini di open world visti in altri capitoli della serie. Esse ci danno anche modo di apprezzare qualche idea di gameplay con cui divergere dall’alternanza tra cutscene e scazzottate. Già nei primi livelli possiamo vedere fantasiose implementazioni delle attrazioni di un parco divertimenti, mentre più avanti nel gioco è anche possibile vedere i nostri antieroi mettere a frutto le loro abilità di motociclisti. Non è un solo elemento di trama: Kunio e Riki sono centauri fatti e finiti.

In queste fugaci sezioni quello che ci troviamo di fronte è un vero e proprio Road Rash ante litteram (che poi è germogliato come IP a sé stante, Super Mad Champ, esclusivo al suolo giapponese; non si sa mai, però, che in futuro non arrivi pure da noi come ha fatto questo gioco…). In altre parole, dunque, non solo dovremo avere la meglio sui nostri avversari in velocità; potremo anche prenderli a legnate se non imparano la lezione. Di nuovo, si tratta comunque di digressioni sporadiche, e ben presto la formula di base (con tutta la monotonia che ne deriva, per i detrattori del genere) torna a farla da padrone.

Una carta da regalo prestigiosa, o forse no – recensione River City Girls Zero

Parlando della presentazione di questo classico, la nostra impressione è quella di trovarci di fronte a una via di mezzo tra il trattamento delle varie compilation viste finora su Nintendo Switch (console della versione recensita), sebbene applicato a un solo gioco, e le traduzioni viste tramite patch negli ultimi anni. A tal proposito, prima di passare alla sezione degli extra, vorremmo dedicare un piccolo plauso alle lingue disponibili. Sebbene per il già citato framing device non ci sia (stranamente) modo di cambiare lingua, il gioco in sé non solo ne offre molteplici, ma ciascuna variante porta con sé i propri tre slot di salvataggio.

In quanto al “menù home” disponibile tra una scazzottata e l’altra, le opzioni non mancano. Oltre ad un “reset” (consigliato solo a chi tra voi si è segnato la password vista nello schermo di pausa regolare), è possibile adattare le dimensioni dello schermo, applicarvi un filtro atto a emulare il tubo catodico o piazzare dei bordi. Questi ultimi forse sono l’extra più scadente, trattandosi solo di due bordi ispirati al publisher Limited Run Games. Se possiamo darvi un consiglio, piuttosto optate per lo stretch e adattate lo schermo ai sedici noni. Avremmo gradito cornici più ispirate agli artwork, ma LRG sembra aver preferito l’autocelebrazione.

Extra poco straordinari – recensione River City Girls Zero

La voce “extras” ci porta alle battute conclusive di questa analisi, sebbene non ci sia granché da dire. Le voci disponibili mostrano i titoli di coda per la riedizione, animati in una sorta di omaggio a Lupin III, la scena introduttiva, quella conclusiva e, infine, una galleria di immagini. Il “cuore” di questa nuova uscita, inteso con retorica e sentimentalismo, risiede qui. Abbiamo scansioni per la copertina e il manuale originale del gioco, che rappresentano anche l’unico modo per apprezzare gli artwork. Non esiste, in tal senso, un museo vero e proprio, sebbene visti i diversi stili artistici nel progetto possiamo capire la scelta.

Abbiamo anche apprezzato la presenza di cartucce e confezioni “virtuali” tramite modelli 3D da poter ammirare durante la loro rotazione, ma oltre a queste aggiunte non ci resta che spendere una frase per il tutorial, se così lo si può chiamare. Prima del proprio primo avvio, il giocatore ha la possibilità di consultare la voce “How to play”, ovvero una schermata singola per ricordarci come attaccare ed alternare i vari personaggi. La si può vedere anche tra gli extra presenti nel gioco, lasciando al giocatore i dovuti esperimenti del caso. Non resta più altro da aggiungere: abbiamo sviscerato proprio tutto.

Dalla tecnica di combattimento all’aspetto tecnico – recensione River City Girls Zero

Non ci resta altro da fare che tirare le somme, partendo dalla presentazione complessiva del gioco. Graficamente parlando, abbiamo il diavolo e l’acqua santa sotto ogni punto di vista. I filmati sono fenomenali, ma il menù è spoglio; gli sprite hanno personalità da vendere, ma i nemici vengono riciclati. Per quanto riguarda il titolo originale, nel suo contesto temporale (1994) la cura nei dettagli è qualcosa per cui occasionalmente gridare al miracolo (lo scenario al termine del liceo di Hanazono, per ambizione cinematografica, è tuttora da applausi), ma l’intenzione di valorizzarlo è senza infamia e senza lode.

Lo stesso discorso lo si può fare anche per il sonoro. Da un lato abbiamo una canzone vera e propria a tenerci compagnia durante il filmato iniziale e nel menù principale, mentre dall’altra non abbiamo la sensazione di avere di fronte uno dei grandi classici capaci di spremere davvero il Super Nintendo come un limone. Ci sono alti e bassi, però: alcuni effetti sonori riescono nell’intento di incrementare l’immersione, mentre altri (come le sirene del carcere, un po’ troppo zelanti nel loro intento di ricreare il suono reale) possono rivelarsi fastidiosi. In linea di massima, siamo nella media anche qui.

Considerazioni conclusive

Se volevate sapere dalla nostra recensione se per voi fosse il caso di fare vostro River City Girls Zero… dipende tutto da voi e dalla vostra familiarità con il franchise. Se volete entrare nel mondo dei picchiaduro a scorrimento o della serie Kunio-kun nello specifico, non sarà questo il gioco in grado di farvi cambiare idea: se già volevate farlo, un punto di ingresso vale l’altro. Per il suo valore storico nel contesto della saga, questo titolo vale la pena di far parte della vostra collezione. Questo discorso però vale esclusivamente per l’originale del 1994; cerchiamo di farne un altro per la riedizione.

Nel caso della “nuova” versione, dipende anche in questo caso da quanto siete legati all’operato di WayForward. Le strizzate d’occhio ai fan del team di sviluppo si sprecano, dal riferimento a Double Dragon Neon nella scena introduttiva in stile manga agli altri tocchi di classe per cui sono noti gli sviluppatori. Il costo complessivo di questo titolo, a prezzo pieno, è di tredici euro e mezzo; vedete voi se è il caso di aprire il portafogli o meno. Non vogliamo negare né sminuire le qualità di quanto offerto da Limited Run Games, ma esistono raccolte intere di giochi vendute alla stessa cifra. In alcuni casi, senza vendere separatamente i titoli che fanno il loro debutto in occidente.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.