GhostWire: Tokyo svela dimensioni e requisiti hardware PC

Tango Gameworks ha rivelato ufficialmente le dimensioni del file di installazione ed i requisiti hardware della versione PC del loro imminente GhostWire: Tokyo

Nella serata di ieri abbiamo potuto assistere ad un State of Play interamente dedicato a GhostWire: Tokyo, il titolo sviluppato da Tango Gameworks per PC e PS5 (con approdo su Xbox nel corso del prossimo anno). E proprio relativamente alla release per personal computer sono state da poco diffuse alcune informazioni, tutte relative alle dimensioni del file di installazione, oltre ai requisiti hardware consigliati e minimi richiesti per poter far girare il titolo.

GhostWire: Tokyo, diramati dimensioni e requisiti hardware

La notizia in questione ci giunge anche per mezzo della pagina Steam del gioco, che dopo essere stata aggiornata in seguito all’apertura dei preorder, si è vista arricchita delle specifiche hardware richieste. Per quanto concerne la configurazione minima, gli sviluppatori parlano di un processore Intel Core i7-4770K 3.5 Ghz oppure AMD Ryzen 5 2600 con 12 GB RAM, mentre come scheda grafica si fa riferimento ad una Nvidia GeForce GTX 1060 o ad una AMD Radeon RX 5500 XT con 6 GB VRAM o superiore.

I requisiti hardware consigliati per godere al meglio GhostWire: Tokyo su PC, invece, parlano di un processore Core i7-6700 3.4 Ghz oppure un AMD Ryzen 5 2600 con 16 GB RAM. Come scheda video, invece, si indicano sia la GTX 1080 che la RX 5600 XT con 6 GB VRAM o superiore. Per quanto concerne lo spazio richiesto dall’installazione, invece, apprendiamo che saranno necessari 20 GB, possibilmente in abbinamento con un disco a stato solido.

Il gioco firmato Tango Gameworks sarà disponibile il prossimo 25 di Marzo, su PS5 e PC, in questo caso sia tramite Steam che Epic Games Store. Confermata la presenza di varie edizioni, sia Standard che Deluxe, ognuna caratterizzata da bonus esclusivi. Quest’ultima release, agli acquirenti PS5, permetterà di accedere al gioco con 3 giorni di anticipo. Al momento non si hanno notizie se tale iniziativa verrà applicata anche per gli utenti PC, ma nel caso di sviluppi noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati.

