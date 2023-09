State of Play | Resident Evil 4 Remake si aggiorna: in arrivo DLC, Mercenari e aggiornamento VR!

Sul palco dello State of Play di ieri sera, Resident Evil 4 Remake ha ricevuto una corposa fetta di attenzione: fra l’arrivo del DLC “Separate Ways”, l’aggiornamento Mercenari e quello alla modalità VR c’è tanto di cui discutere

Sul palco dello State of Play di ieri sera, che si è chiuso con un Final Fantasy VII Rebirth in splendida forma, grande protagonista è stato anche Resident Evil 4 (qui la nostra recensione!). Tante sono le novità in arrivo nei prossimi mesi per il titolo di Capcom, e ve le andiamo tutte a riassumere in questo articolo dedicato. Vi diciamo solo che si parla di un DLC di Storia, la modalità Mercenari e l’aggiornamento gratuito per VR2. Insomma: tanta ciccia sul fuoco!

Resident Evil 4 Remake ha tanti DLC in arrivo: vediamoli insieme

Ieri sera, Capcom ha svelato Separate Ways, un nuovo DLC di Resident Evil 4 in uscita il 21 settembre 2023. Separate Ways esplora un altro lato della storia e segue Ada Wong in una missione clandestina che la riunisce a Leon S. Kennedy durante la sua avventura per la ricerca della figlia scomparsa del presidente. Insieme all’uscita di Separate Ways, lo stesso giorno sarà disponibile un aggiornamento gratuito per The Mercenaries, che introdurrà Ada Wong e il suo famigerato datore di lavoro Albert Wesker come personaggi giocabili per la famosa modalità bonus.

Nel nuovo trailer è stato presentato anche un emozionante filmato di Resident Evil 4 VR Mode. Questo nuovo e coinvolgente modo di vivere la campagna principale di Resident Evil 4 arriverà su PlayStation VR2 come contenuto scaricabile gratuito quest’inverno. Resident Evil 4 VR Mode rende l’azione più viva che mai e ne aumenta l’intensità grazie ai comandi intuitivi di PlayStation VR2 Sense che includono la doppia impugnatura, la gestione realistica delle armi, l’azione con i coltelli e molto altro ancora.

Tutto ciò che sappiamo su Separate Ways | Resident Evil 4 Remake si aggiorna: in arrivo DLC, Mercenari e aggiornamento VR!

In Separate Ways, Ada Wong si reca in una zona rurale e solitaria dell’Europa per infiltrarsi in un villaggio controllato dal gruppo religioso noto come Los Iluminados. Su ordine di Albert Wesker, Ada è incaricata di ottenere il segreto più oscuro della setta: un misterioso materiale noto come “l’Ambra”. La sua operazione si intreccia con la missione di Leon S. Kennedy per trovare la figlia scomparsa del presidente, fornendo una prospettiva alternativa alla storia principale e svelando gli eventi che si svolgono dietro le quinte.

Oltre alle acclamate meccaniche di combattimento, armi e coltelli di Resident Evil 4, Separate Ways introduce un’ulteriore caratteristica che porta l’azione frenetica a nuovi livelli. Per questa emozionante missione, Ada è armata di una Grappling Gun che può essere usata per oscillare attraverso i precipizi, compiere rapide ascese e tuffarsi nelle profondità sottostanti. Può anche brandire il dispositivo in combattimento per affrontare i nemici da vicino e lanciarsi in attacchi corpo a corpo da lontano.

Attendiamo!

Separate Ways sarà disponibile come componente aggiuntivo scaricabile per Resident Evil 4 il 21 settembre su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. L'uscita di Resident Evil 4 VR Mode è prevista per quest'inverno come DLC gratuito esclusivamente per PlayStation VR2.