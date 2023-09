Killers Of The Flower Moon: gustiamoci il trailer finale!

Killers Of The Flower Moon: il trailer finale dell’ultimo film di Scorsese è appena stato pubblicato, a poco più di un mese dall’uscita del film, il 19 ottobre

Il film vedrà Scorsese alla regia con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro come protagonisti. Sicuramente uno dei film più attesi della stagione 2023/2024, mostrato in anteprima al Festival di Cannes. Nel cast sono presenti anche Lily Gladstone e Jesse Plemons. Questo film è la sesta collaborazione tra il regista Martin Scorsese e l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, e la decima collaborazione con l’attore, anch’egli premio oscar, Robert De Niro. Tratto dall’omonimo libro best seller di David Grann, Killers Of The Flower Moon ha mitologia scorsesiana, che tratta vicende d’amore e tradimenti, corruzioni, misteri da risolvere e gangster, una storia coinvolgente nella scoperta della verità riguardo lo sterminio della tribù Osage.

Killers Of The Flower Moon: il trailer finale

La storia è realmente avvenuta negli Anni Venti nel crepuscolo del Vecchio West, in seguito alla scoperta del petrolio nelle loro terre, in un periodo storico conosciuto come “regno del terrore”. Il film avrà una narrazione colma di mistero e intrighi coinvolgenti. Il caso, avvenuto realmente, ebbe un impatto tale da far partire un’indagine dell’FBI, gli Osage divennero oggetto di manipolazione, violenza, brutalità e inganno. In questo film, Scorsese parla di una storia criminale americana a sfondo razzista che ci mostra il passato e il presente degli Stati Uniti.

Noi non possiamo fare altro che aspettare con molta impazienza l’ultimo capolavoro di Scorsese, che non ci ha mai delusi riguardo il lato tecnico, sceneggiatura e cast. Scorsese è un vero e proprio maestro del settore, ogni suo film lo aspettiamo sempre con grande entusiasmo e siamo sicuri che questo film non sarà da meno. Vi ricordiamo che potrete vedere il film nelle sale di tutti i cinema dal 19 ottobre di quest’anno. Poco più di un mese e tutti potremo scoprire la verità sulla tribù degli Osage!

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle news riguardo il mondo del cinema, serie tv, videogiochi, tecnologia e molto altro su tuttotek.it.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.