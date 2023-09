State of Play | Tales of Arise – Beyond the Dawn, annunciata la data d’uscita!

Sul palco dello State of Play di ieri sera è stata annunciata la data d’uscita del DLC di Tales of Arise, intitolato Beyond the Dawn: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il palco dello State of Play di ieri sera non è stato solo di Final Fantasy VII Rebirth (anche se quel trailer farà molto discutere gli appassionati nei mesi a venire) e di Marvel’s Spider-Man 2. C’è stato anche un posto per un DLC di un titolo decisamente “minore”, rispetto ai due sopracitati, ma che è indubitabilmente uno dei migliori JRPG degli ultimi anni. Oltre un anno è passato dalla conclusione di Tales of Arise (qui la nostra recensione), ma c’è molto che non è ancora stato raccontato.

Tales of Arise – Beyond the Dawn si mostra con trailer e data d’uscita

Annunciato infatti Tales of Arise – Beyond the Dawn, la prossima espansione del JRPG di Bandai Namco Europe. Con oltre 20 ore di contenuti, la nuova espansione aggiunge nuove missioni, dungeon, boss e un’epica nuova storia, il tutto all’interno di un mondo fantasy che abbiamo ormai imparato a conoscere. Tales of Arise – Beyond the Dawn sarà disponibile dal 9 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC (Steam).

La sinossi è la seguente:

Tales of Arise – Beyond the Dawn inizia un anno dopo la conclusione di Tales of Arise. Alphen e il resto dei Sei sono in una posizione difficile: riveriti come gli eroi liberatori di Dahna o insultati come i distruttori dei diritti dei Renani. Accidentalmente incontrano l’enigmatica Nazamil, una potente giovane ragazza, figlia di un Lord di Rena e di una schiava di Dahna. I Sei si offrono di proteggere Nazamil, ma molte cose accadranno man mano che i giocatori progrediranno e si legheranno con i loro compagni nell’affrontare un mondo diviso dopo la fusione di Rena e Dahna. In questa espansione, i giocatori sperimenteranno nuove entusiasmanti sfide e vedranno un mondo che è allo stesso tempo familiare ma cambiato.

E questo è quanto: sappiamo già tutto, anche la data d’uscita, di Tales of Arise – Beyond the Dawn, bisogna solo aspettare il prossimo 9 novembre per poterlo finalmente provare. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!