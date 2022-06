State of Play: Marvel’s Spider-Man Remastered e Miles Morales in arrivo su PC

Confermati su PC Marvel’s Spider-Man Remastered ed il seguito Miles Morales, durante lo State of Play. Scopriamo i dettagli in questa news

L’apprezzato Marvel’s Spider-Man (qui la nostra recensione in merito) ed il suo seguito, intitolato Spider-Man: Miles Morales (del quale trovate qui la nostra recensione della versione PS5), sono tornati protagonisti durante il recentissimo State of Play, nel quale Sony ha confermato l’arrivo di entrambi i titoli su PC. I due lavori di Insomniac Games sono riusciti a riscuotere un ottimo successo di pubblico e critica, ed a breve anche anche gli utenti PC potranno finalmente godersi queste due avventure dedicate all’Uomo Ragno.

Marvel’s Spider-Man Remastered e Miles Morales arriveranno su PC, la conferma allo State of Play

Per la gioia degli utenti PC e fan dell’Uomo Ragno, durante l’ultimo State of Play Sony ha confermato ufficialmente l’arrivo di Marvel’s Spider-Man Remastered e Miles Morales anche su PC. I due titoli, finora rimasti esclusive PlayStation, approderanno infatti su computer nel corso di quest’anno, ed anche se non sono al momento state rilasciate informazioni specifiche sul lato tecnico, stando alle dichiarazioni diffuse online dovrebbe trattarsi delle versioni complete, comprensive quindi dei vari DLC rilasciati.

Ad occuparsi del porting sarà Nixxes Software, recentemente acquisita dal colosso nipponico e non nuova a questo genere di lavori (avendo infatti contribuito ai porting PC di Tomb Raider ed Hitman, solo per citarne alcuni). Marvel’s Spider-Man arriverà dunque su PC il prossimo 12 agosto 2022, mentre il suo seguito arriverà questo autunno, e sembra che toccherà attendere ancora un poco per conoscere la data precisa del rilascio.

E voi cosa ne pensate? Avete già giocato questi titoli o contate di farlo a breve? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.