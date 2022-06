Nuovo Aorus S 12th: Gigabyte presenta il sistema Mini-ITX

Nuovo Aorus S 12th di Gigabyte è un sistema di gioco Mini-ITX compatto che non si basa sul raffreddamento a liquido

Gigabyte, durante il Computex 2022 ha lanciato il nuovo Aorus S 12th.L’azienda (clicca qui per avere più informazioni) ha tentato più volte la fortuna in passato costruendo sistemi di gioco compatti (PC BRIX), ma nessuno ha avuto successo. L’anno scorso l’azienda ha introdotto l’Aorus Model S, anche se non sembrava nemmeno ottenere molta trazione, ma sembra che Gigabyte sia pronto a fare un altro tentativo, dato che il Model S 12th è stato presentato al Computex la scorsa settimana.

Componenti del nuovo Aorus S 12th

Il modello base sembra essere dotato di un processore Intel Core i7-12700K, che è montato su una scheda madre Mini-ITX basata su Z690, abbinata a 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz. C’è anche una scheda grafica GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria e un SSD PCIe 4.0 NVMe da 2 TB. Tuttavia, ciò che rende questo sistema un po’ speciale è che ha un enorme dissipatore combinato di CPU e GPU, con l’intero sistema raffreddato da una ventola da 120 mm e una da 140 mm.

Il design ricorda il Corsair One, anche se un po’ più squadrato e non altrettanto raffinato. La Model S 12th è dotata di tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un PC di fascia alta al giorno d’oggi, come 2,5 Gbps Ethernet, WiFi 6, Bluetooth 5.2, una porta USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) e 750 W Alimentatore con rating Gold 80 Plus. Il sistema misura 190 x 189 x 400 mm (LxPxA) e ha un volume di 14 litri. Una specifica decente, se non spettacolare, anche se poiché non conosciamo il prezzo, è difficile dire se avrà un buon rapporto qualità-prezzo o meno

E voi cosa ne pensate di questo nuovo Aurus S 12th ? dateci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).