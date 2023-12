FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6: Internet e Wi-Fi in tutta la casa

In quest’articolo vi mostreremo il nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6: Internet e Wi-Fi per la vostra casa mai visti così

Il set FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN, composto da un FRITZ!Powerline 1240 AX e un FRITZ!Powerline 1210, offre un modo facile e sicuro per estendere la rete locale. Tutto ciò grazie alla Powerline gigabit e la moderna tecnologia Wi-Fi 6. Questo set consente di connettere dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco alla rete locale premendo un pulsante.

Il Powerline gigabit supporta velocità fino a 1.200 Mbit/s e la tecnologia MIMO 2 x 2, assicurando connessioni stabili, portate ampie e velocità elevate per applicazioni con uso intensivo di banda larga. Il tutto mantenendo basso il consumo di energia. Disponibile in Italia al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro. Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set permette di collegare dispositivi in rete sia tramite Wi-Fi che tramite porta LAN gigabit.

Dettagli sul nuovo Set FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN

La tecnologia Powerline gigabit conforme allo standard HomePlug AV con MIMO 2 x 2 garantisce connessioni Powerline stabili e velocità di trasferimento fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica esistente. Il dispositivo è perfettamente compatibile con la rete Mesh del FRITZ!Box. Può trasferire dati con velocità fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica e fino a 600 Mbit/s tramite Wi-Fi 6 sulla banda da 2,4 GHz. La rete Wi-Fi Mesh può essere facilmente integrata premendo un pulsante, offrendo prestazioni ottimali per navigazione, riproduzione di video, gaming e smart working.

Il set è facile da utilizzare e sicuro, con una crittografia individuale impostata di fabbrica attraverso la crittografia AES a 128 bit. Grazie alla sicurezza di crittografia WPA3, al collegamento tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e alla potente tecnologia Wi-Fi 6, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set offre massimo comfort e flessibilità per la navigazione wireless.

La gestione dell’energia è un punto forte del set, che combina Powerline, Wi-Fi 6 e connessioni LAN in un prodotto multifunzionale a basso consumo. Un sistema intelligente per la gestione dell’energia regola automaticamente il collegamento tramite Powerline, riducendo il consumo di corrente. Altre funzionalità, come Green AP, Target Wake Time (TWT) e il timer per la rete Wi-Fi, contribuiscono al risparmio energetico complessivo.

Le novità offerte

Estensione della rete locale con Wi-Fi Mesh tramite la linea elettrica

Powerline gigabit fino a 1.200 Mbit/s

Wi-Fi 6 (wireless AX) fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Adatto per scenari complessi con connessione Internet veloce e molti dispositivi wireless

Compatibilità con Wi-Fi Mesh e integrazione con il FRITZ!Box

Tecnologia MIMO 2 x 2 e sistema Diversity conforme allo standard HomePlug AV2 per maggiore portata

Due porte LAN gigabit per il collegamento di vari dispositivi

Sicurezza Wi-Fi con crittografia WPA3 e connessione semplice tramite pulsante (WPS)

Gestione intelligente dell’energia per Powerline e rete Wi-Fi

Possibilità di aggiornamento tramite l’interfaccia utente del FRITZ!Box

Integrazione ottimale nella rete locale del FRITZ!Box con aggiornamento e controllo via browser web

