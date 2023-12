Oscar 2024: Io Capitano di Matteo Garrone nella shortlist dell’Academy

Il capolavoro di Matteo Garrone “Io Capitano”, ufficialmente nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar 2024. Ad annunciarlo è l’Academy stessa

Presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (aggiudicandosi il Leone d’Argento per la miglior regia); Io Capitano è ufficialmente nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per gli Oscar 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa Academy in un comunicato ufficiale.

L’odissea moderna di due giovani senegalesi alla ricerca di un futuro migliore, pronti a raggiungere l’Europa sopra ogni limite, narrato attraverso la regia di Matteo Garrone.

Oscar 2024: Io Capitano e gli altri titoli nella shortlist dell’Academy

Oltre la nomina del film Io Capitano diretto da Matteo Garrone, figurano altri 15 titoli in qualità di migliori film internazionali in corsa per l’Oscar 2024. Annunciato nelle ore scorse dall’Academy, ecco tutti i titoli al momento presenti:

Armenia, Amerikatsi

Bhutan, The Monk and the Gun

Danimarca, The Promised Land

Finlandia, Foglie al vento

Francia, La passion de Dodin Bouffant

Germania, The Teachers’ Lounge

Islanda, Godland

Italia, Io Capitano

Giappone, Perfect Days

Messico, Totem

Marocco, The Mother of All Lies

Spagna, La società della neve

Tunisia, Four Daughters

Ucraina, 20 Days in Mariupol

United Kingdom, La zona d’interesse

Il prossimo 23 gennaio verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles. Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla notte stellata più amata da tutti, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

