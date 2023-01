Starfield: la data di uscita sarà nota “molto presto”, dice Bethesda

Era ora, o meglio lo sarà: Bethesda si sbottona, ma non troppo, sull’attesissima data di uscita di Starfield con una promessa per i fan

In qualità di uno dei più grandi titoli in arrivo nel corso del 2023, Starfield ha non pochi occhi addosso: le domande non sono mai mancate, ma finalmente quella sulla data di uscita del gioco potrebbe avere presto una risposta se Bethesda non si rimangia l’ultima parola data. Quanto manca, dunque, al fatidico annuncio? Forse non molto, in quanto “molto presto” avremo l’agognato numero da segnare sui nostri calendari. La conferma, come vedrete nel post di Reddit incluso qui sotto, viene dalla pagina ufficiale dell’azienda sul suolo latinoamericano. Galeotto fu il fan che chiese, e il social media manager che rispose!

Bethesda promette una data di uscita: quando potremo imbarcarci nel cosmo di Starfield?

Il tema della data di uscita di un gioco è molto ricorrente oggi, e dopo aver parlato dell’arrivo su PC di Returnal ora grazie a Bethesda sappiamo di poter fare presto lo stesso con Starfield. Che Microsoft sia al lavoro a uno showcase speciale più avanti nel mese già si sapeva, così come si sa anche dell’assenza di (supponiamo) uno dei grandi nomi preannunciati di Xbox ai Game Awards. Il post visibile qui sotto allude alla già citata presentazione a parte per lo Skyrim cosmico, portandoci a pensare che una delle informazioni in essa contenute sia proprio la quanto mai attesa combinazione di mese e giorno.

Microsoft e Bethesda hanno già reso nota la loro volontà di pubblicare il gioco nella prima metà dell’anno, e lo hanno ripetuto anche non troppi giorni fa. Tuttavia, i rumor che circolano parlano di un probabile posticipo (seppur lieve), con cui il titolo tripla A slitterebbe in direzione dell’estate. Del gioco, se non altro, sappiamo almeno le piattaforme di riferimento. Come può essere facilmente intuibile, il microcosmo in cui nuoteremo in mezzo alle stelle vestirà le tinte smeraldo della famiglia X: si parla, ovviamente, di PC e di Xbox Series X (ed S). Quando si parla del crocevia dello spazio!

Ora sta a voi dirci la vostra: puntate più su primavera o estate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.