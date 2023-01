Returnal: rivelata ufficialmente la data di uscita per la versione PC

Finalmente anche chi preme “X” sulla tastiera ha di che giocare: la versione PC di Returnal ha una data di uscita, e non è manco lontana

Dopo tanto peregrinare, Selene ha impostato la rotta per raggiungere anche il PC con la sua navetta: con questo non diciamo che Returnal è disponibile, ma il gioco almeno ha una data di uscita. Lo hanno rivelato Sony e Housemarque, alzando una volta per tutte i benedetti veli sul port. Il gioco uscirà il 15 febbraio, alla modica cifra di sessanta cucuzze sia su Steam che sull’Epic Games Store. Naturalmente Sony, dal canto suo, sta abbandonando l’idea delle versioni PC dei suoi giochi come se fossero qualcosa di secondario: si tratta di un vero e proprio nuovo lancio del titolo. Andiamo nel dettaglio.

Il ritorno di Returnal: non solo data di uscita, ma anche altre informazioni per la versione PC

Chiunque acquisti Returnal su PC prima della data d’uscita avrà accesso a svariati (e gustosi) bonus per il preordine. Si tratta di un accesso anticipato a diversi oggetti in-game, come ad esempio due armi: l’Electropylon Driver e l’Hollowseeker. Il pacchetto comprende inoltre lo stimulatore Reflex, l’artefatto Pulsating Mass e il booster di adrenalina. I giocatori della prima ora partiranno così con un piccolo vantaggio, e chi si unirà al viaggio di Selene più avanti potrà ottenere comunque gli oggetti più avanti. E per i “vaporetti” tra voi, il marketplace di Valve intende stringere la mano agli account del colosso cobalto.

Collegando il vostro profilo di Steam all’account PlayStation Network potrete sbloccare due uniformi: la tuta prototipo ASTRA Model 9 e la tuta tattica ASTRA Model 14. Ad occuparsi del port è Climax Studios, e per pareggiare la controparte console il gioco si dimostrerà gravoso sul vostro computer. Tuttavia, con le giuste specifiche tecniche, è possibile godere del capolavoro di Housemarque con il medesimo 4K e gli stessi 60 frame al secondo, e con tanto di ray-tracing. Potete consultare la nostra recensione del gioco seguendo questo link. Probabilmente vedremo anche il port in azione nelle prossime settimane.

