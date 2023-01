Nokia C12: arriva il nuovo smartphone dal prezzo competitivo

Annunciato il nuovo Nokia C12, uno smartphone più efficiente che rende le promesse di durata e sicurezza più accessibili che mai

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il nuovo Nokia C12. Dotato di tutte le garanzie della famiglia C, come le immagini migliorate, la batteria di ultima generazione per una maggiore durata, funzioni di sicurezza e privacy più recenti e migliori prestazioni grazie all’ampliamento dello spazio di archiviazione. Inoltre, la solida struttura che lo compone esternamente e internamente ha superato alcuni dei più difficili test di affidabilità in circolazione, per cui si può essere certi che Nokia C12 resisterà alla prova del tempo.

Adam Ferguson, Global Head of Product Marketing di HMD Global:

Quello che la gente ama dei telefoni Nokia è la loro estrema resistenza. Il nuovo C12 offre esattamente questo, con l’aggiunta di una fotocamera intelligente e prestazioni migliorate.

Nokia C12: caratteristiche

Godetevi un’esperienza fotografica migliorata e scattate le vostre fotografie in tutta tranquillità con le modalità Notte e Ritratto, sia sulla fotocamera anteriore che su quella posteriore, per poi rivederle sullo splendido display HD+ da 6,3”. I dispositivi Nokia della serie C con Android 12 (Go edition) offrono in media uno spazio di archiviazione superiore al 20% rispetto ai competitor della medesima fascia di prezzo, consentendovi di memorizzare fino a mille canzoni o immagini in più, o persino alcune ore di video HD. Con l’estensione di memoria di 2 GB di RAM virtuali potrete navigare tra le vostre app preferite ancora più velocemente, senza nessun rallentamento. Eliminando le applicazioni non necessarie in esecuzione in background, Nokia C12 assicura che non ci siano dati internet sprecati. Grazie allo spazio liberato e i dati risparmiati, il vostro piano di telefonia mobile non vi creerà alcun problema.

Nokia C12: più veloce ed efficiente

Tempi di apertura delle app più fluidi del 30% grazie ad Android 12 (Go edition). La nuova memoria combinata con un’elaborazione octa core più avanzata garantisce prestazioni superiori in grado di tenere il passo degli stili di vita più impegnativi, mentre l’ottimizzatore delle prestazioni effettua una regolare pulizia interna per offrire un’esperienza quotidiana sempre più fluida In un mondo caratterizzato da crescenti minacce informatiche, i telefoni Nokia vengono dotati di alti livelli di sicurezza per tenere voi e i vostri smartphone al sicuro. Tutti i device della serie C garantiscono almeno due anni di patch di sicurezza regolari per proteggervi dalle minacce.

Prezzo e disponibilità

Nokia C12 sarà disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane. Prezzo, colorazioni e configurazioni verranno comunicati prossimamente.