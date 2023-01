Scream 6: arriva il trailer del nuovo capitolo della saga

Scream 6 si presenta con un nuovissimo trailer: uno sguardo al nuovo capitolo della saga in uscita il 9 marzo al cinema

Il 9 marzo 2023 è la data dell’uscita al cinema di Scream 6, il grande ritorno di uno degli assassini più celebri del grande schermo. Dopo il successo del quinto capitolo che ha parzialmente reboottato la trama dell’intera saga, ora ritroveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera e i protagonisti di Scream alle prese con una nuova minaccia proveniente da Ghostface. In attesa dell’uscite nelle sale del film, Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo trailer della pellicola, dove vediamo un nuovo Ghostface prendere di mira i sopravvissuti alla strage di Woodsboro, stavolta nella suggestiva cornice di New York. Come detto, nel film ritroviamo le due giovani protagoniste sopracitate, insieme a loro spazio a Courteney Cox, Hayden Panettiere, Mason Gooding, Samara Weaving e Jasmine Savoy Brown. Il film è in uscita, quindi, il 9 marzo 2023, di seguito il nuovo trailer di Scream 6 rilasciato da Paramount Pictures:

Scream 6 e il trailer: la differenza con gli altri film

Dalla visione del trailer e delle prime immagini relative a Scream 6, notiamo subito una grande differenza con i precedenti capitoli della saga: Ghostface indossa una maschera rovinata. Non è un dettaglio da poco e ha immediatamente colto l’attenzione degli spettatori, che si sono chiesti il motivo di questa scelta. Prontamente è arrivata la risposta dei registi, che hanno spiegato che la maschera rovinata è una scelta consapevole e ha a che fare con la natura del killer. Insomma, un primo indizio che però, giustamente, non può dire molto, visto che questo dettaglio della maschera sarà legato alla nuova incarnazione di Ghostface che vedremo in Scream 6.

Tra le novità di questo nuovo capitolo della saga c’è anche l’ambientazione newyorkese, che cala la vicenda in una metropoli, cambiandone, dunque, delle prerogative. Sarà molto interessante, dunque, assistere a questa nuova versione di Ghostface e anche alla nuova ambientazione che, per forza di cose, cambierà determinate dinamiche proprie dei precedenti capitoli della saga.

