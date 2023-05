Star Wars: strategico in tempo reale in arrivo secondo un rumor

L’annuncio di un nuovo strategico in tempo reale nell’universo di Star Wars potrebbe non essere “lontano lontano” come la galassia

Dopo l’arrivo di Jedi Survivor e a ventiquattro ore dai festeggiamenti (il 4 maggio, o “May the 4th”, omofono di “May the Force [be with you]”, “che la Forza sia con te”), l’IP di Star Wars sembra avere altre sorprese in serbo per i fan se i rumor circa un nuovo strategico in tempo reale dovessero dimostrarsi attendibili. Trattandosi tuttavia di rumor, ricordiamo ai lettori che è bene prendere il tutto con un doveroso paio di pinze. Detto questo, se siete pronti a tuffarvi al minimo disturbo della Forza, vediamo insieme se c’è una possibilità che dietro il pallore della luna si cela un’altra Morte Nera.

Copertura del rumor in tempo reale, uno strategico su Star Wars non fa mai male

Come ci ricordano XCOM e il genere dello strategico in tempo reale, di cui abbiamo lodato l’ultimo grande esponente all’italiana, lo spazio può essere un’ottima ambientazione per il filone e Star Wars sembra un buon partito per la categoria. A pensarlo sembra anche l’insider Andy Robinson, che ha risposto a un tweet circa l’esistenza di un nuovo titolo dedicato all’universo di Guerre Stellari. Il titolo, a quanto pare, è in sviluppo nel calderone di un team di sviluppo di “alto profilo”. Robinson, come spesso avviene con gli insider, non si è sbottonato ulteriormente, salvo per specificare che l’attesa “non sarà lunga”.

I imagine you won’t have to wait much longer for a Star Wars RTS from a big-name developer… — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 4, 2023

Non abbiamo menzionato XCOM per caso. C’è un altro gioco di strategia ambientato nella Galassia lontana lontana, infatti, e ad occuparsene sono proprio gli ex sviluppatori di XCOM che ora operano come Bit Reactor. Tuttavia, Robinson ha gettato un sassolino nei successivi scambi di battute nel medesimo thread di Twitter. Nonostante l’esistenza di quest’ultimo titolo, infatti, l’oggetto del rumor è un progetto scorrelato. Per capire cosa bolle in pentola, pertanto, non ci resta altro da fare, se non pazientare in attesa che qualcuno confermi o smentisca la natura di questo disturbo della Forza.

