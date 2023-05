Mare Fuori 4: data d’uscita e anticipazioni sulla prossima stagione

Rinnovata per una quarta stagione; ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima uscita di Mare Fuori 4. serie tv made in Italy targata Rai di successo, diretta da Ivan Silvestrini

Tutto pronto per la prossima stagione di Mare Fuori 4, la serie tv italiana di successo targata Rai. Sotto la regia accurata di Ivan Silvestrini; ha fin da subito catturato il clamore e il calore del pubblico italiano, spiccando per la sensibilità dei tempi portati alla luce e la bravure dei giovani attori interpreti.

Difatti, dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di Mare Fuori 4 (previste per questo mese di maggio); i fan sono sempre più in trepidante attesa di sapere alcuni dettagli e novità, sul destino dei protagonisti. Solo recentemente il regista, Ivan Silvestrini e alcuni attori protagonisti della serie come Ludovica Coscione e Matteo Paolillo; hanno portato avanti qualche piccola chicca di news, mantenendo però sempre un profilo basso.

Ricordiamo che le stagioni sono disponibili sulla piattaforma Netflix e RaiPlay. Scopriamo di seguito i dettagli sulla prossima stagione… ma attenzione agli spoiler! Se non avete ancora visto la terza stagione di Mare Fuori, non proseguite oltre.

Mare Fuori 4: data d’uscita, cast e trama sulla prossima stagione

Al momento tutto ciò che riguarda la trama ufficiale di Mare Fuori 4 sembra accerchiata da un alone di mistero. Nonostante la voglia di mantenere tutto top secret, non sono mancate alcuni piccoli spoiler sui possibili membri della prossima stagione. Difatti, come già anticipato nell’articolo precedente dedicato a Mare Fuori 4; la nuova stagione vedrà l’uscita di scena di alcuni dei personaggi capisaldi della serie (come Carolina Crescentini e Valentina Romani) e l’arrivo di altri nuovi volti protagonisti.

Tra colpi di scena inaspettati e addio strappalacrime; l’unico grande dilemma che ha portato subbuglio tra i fan è stato uno solo: quale sarà il destino di Rosa Ricci (Maria Esposito) ci sarà? La riposta è giunta direttamente dal regista Ivan Silvestrini in una recente intervista, il quale ha affermato con fermezza:

Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!

Confermata per una quarta e quinta stagione; la nuova uscita di Mare Fuori 4 è prevista per l’inizio del 2024. Mare Fuori si contraddistingue per la trama cruda, diretta e reale. Le vicende tormentate dei giovani ragazzi dell’Istituto del carcere minorile, accompagneranno in prima visione gli spettatori e i fan più affezionati per ulteriori stagioni.

Per sapere altre novità sull’uscita di Mare Fuori 4 e non perdere le anticipazioni nel mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.