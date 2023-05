The Blair Witch Project: nuovo capitolo in arrivo della saga

A distanza di otto anni dall’ultima pellicola; il rivoluzionario horror The Blair Witch potrebbe tornare presto nelle sale con un nuovo capitolo. Con le regia di Oliver Park, prodotto dalla Lionsgate

Secondo le ultime voci rivelate sul web; il grande cult horror The Blair Witch Project è prossimo al ritorno sul grande schermo; questa volta con un nuovo agghiacciante capitolo. Saga nata nel 1999, ha saputo rivoluzionare le regole del genere horror cinematografico, proponendo al pubblico un prodotto innovativo e mai visto fino a quel momento.

A distanza di otto anni dall’ultima pellicola, il regista Oliver Park (regista e sceneggiatore inglese noto per The Offering, Strange Events, Still e A Night of Horror: Nightmare Radio) è pronto a riportare gli spettatori tra i boschi terrificanti e misteri paranormali.

The Blair Witch Project: il grande bluff capace di fare paura!

Prodotto dalla Lionsgate: The Blair With Project alla fine degli anni 90, ha saputo conquistare l’attenzio del grande pubblico, sovvertendo le regole del genere found footage, e avvalendosi di una grande strategia di marketing di distribuzione. Difatti, la campagna pubblicitaria avvolta dall’alone di mistero riguardo la veridicità del tema trattato, ha fatto si che il film ottenesse grandi riconoscimenti, tra cui il Premio Giovani per il miglior film straniero al Festival di Cannes 1999.

Scritto e diretto dagli esordienti Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, la prima pellicola seguiva la storia di tre giovani studenti di cinema, Heather Donahue, Michael C. Williams e Joshua Leonard; vogliosi di indagare sulla misteriosa leggenda della strega abitante dei boschi del Maryland. Recati nel posto indicato; con il passare dei giorni e le notti, i tre protagonisti iniziano iniziano a perdere la sanità mentale e si ritrovano circondati da un’energia oscura che li immerge in un terrore che non hanno mai provato prima.

Segnato con il titolo di Untitled Blair Witch Sequel; al momento i dettagli riguardo la trama o il possibile cast del nuovo capitolo, non sono stati resi noti. Prodotto anche questa volta dalla Lionsgate, il periodo delle riprese sarebbe al momento fissato per la tarda estate o inizio autunno 2023. Non vi resta che aspettare ulteriori novità a riguardo. Nel frattempo; continuate a seguire tuttoteK per non perdere tutte le news del cinema e delle serie tv del moment!

