Andy Robinson fomenta un rumor: “una certa spia” potrebbe tornare

Il ritorno di “una certa super spia” potrebbe essere questione di settimane, stando ad un rumor alimentato dall’insider Andy Robinson

I fan dei giochi stealth sono rimasti un po’ a stecchetto nel corso degli ultimi anni, ma stando all’editor di VideoGamesChronicle Andy Robinson è possibile che potremo tornare presto a fare la spia visto il rumor che sta circolando in rete in queste ultime ore. La luce in fondo al tunnel, per quanto detestiamo parlare al condizionale, potrebbe comunque essere più vicina di quanto pensiamo se l’insider si dimostra attendibile come in passato. E quando si tratta di nomi noti nella scena dei leak (si veda Jeff Grubb), può bastare un semplice tweet per mobilitare l’intera stampa di settore.

Chi fa la spia, o fa rumor o è Andy Robinson

Da spia videoludica qual è, Andy Robinson è rimasto nel vago con il rumor da lui stesso alimentato. Tuttavia, sappiamo che “una certa superspia” potrebbe tornare “nelle prossime settimane”, il che è riconducibile a diverse altre voci di corridoio. Sappiamo già che IO Interactive sta lavorando a Project 007, mentre Ubisoft è alle prese con il ritorno di Splinter Cell. The Initiative, dal canto suo, ha messo in cantiere un reboot per Perfect Dark. Infine, una voce ancora non confermata allude a Virtuos Interactive e ad un ipotetico remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. C’è molta carne al fuoco, insomma.

I wouldn’t be surprised if a certain super spy returns in the next few weeks. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 4, 2022

Sebbene Robinson “non si direbbe sorpreso” se ci fosse questo gradito ritorno, il contendente più probabile non rientra neanche tra i primi… più o meno. Tra le risposte al tweet, l’insider ha mostrato una foto che ritrae il caporedattore di GamesIndustry.biz (un sito a voi tutt’altro che ignoto), Christopher Dring, mentre indossa un orologio ispirato a GoldenEye 007. Il classico per Nintendo 64 rimane uno tra gli sparatutto più amati di sempre, e uno dei rumor più coriacei degli ultimi tempi consiste in un ritorno di questo grande classico. Ad ogni modo, potremmo saperne di più molto presto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo possibile leak? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.