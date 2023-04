Diablo 4: un nuovo trailer mostra il Barbaro

Il Barbaro mostrato in un nuovissimo trailer dedicato a Diablo 4. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

L’uscita dell’atteso quarto capitolo del celebre Hack’n’Slash di Blizzard Entertainment si fa via via sempre più vicina. Dopo esserci gustati il terzo capitolo anche in portabilità su Nintendo Switch (se ve la siete persa trovate a questo link la nostra recensione della versione per l’ibrida del colosso di Kyoto), siamo ora pronti a tuffarci in questa nuovissima avventura. Per ingannare l’attesa che ci separa dall’uscita ufficiale, gli sviluppatori hanno iniziato a pubblicare vari trailer dedicati alle diverse classi presenti in Diablo 4, l’ultimo dei quali ci mostra in azione il Barbaro.

Nuovo trailer per il Barbaro di Diablo 4

Nella nostra guida alle classi che saranno presenti nell’attesissimo Diablo 4 vi abbiamo già accennato, fra le altre cose, del Barbaro, protagonista dell’ultimo trailer pubblicato nelle scorse ore dagli sviluppatori. Si tratta, come facilmente intuibile, di una classe votata principalmente all’offensiva, la cui meccanica unica, denominata Sistema Dell’Arsenale, permette al giocatore di gestire e scambiare fra di loro ben quattro armi per volta.

Nel video pubblicato (che potete visionare qui sopra), possiamo ammirare la classe in tuta la sua brutale ferocia. Si tratta certamente di una delle scelte migliori per i giocatori che desiderano gettarsi a testa bassa nella mischia per sfoltire gruppi numerosi di nemici o causare la maggiore quantità di danni possibile. Non resta che attendere l’uscita del gioco, fissata per il prossimo 6 giugno su console e PC, per provare con mano tutta la potenza di questa classe.

Anche voi attendete con ansia l’uscita di questo titolo? Che classe pensate di scegliere per questa nuova avventura? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.