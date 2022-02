Geoff Keighley: Sony e Microsoft potrebbero fare altre acquisizioni a breve

Secondo Geoff Keighley Sony e Microsoft potrebbero mettere a segno nuove acquisizioni da un momento all’altro

Le acquisizioni di studi di sviluppo di giochi e persino di publisher hanno conquistato spesso i titoli dei giornali del settore negli ultimi due anni, con colossi del calibro di Microsoft, Sony, EA, Take-Two Interactive, Embracer Group, Tencent e molti altri giganti che hanno speso ingenti somme di denaro per completare major. Adesso, secondo un’influente voce del settore, ci sarebbero nuove acquisizioni in arrivo.

Sony e Microsoft: le acquisizioni di Bungie e Activision Blizzard potrebbero essere solo l’inizio

L’ultimo mese in particolare è stato particolarmente “intenso” e fitto di acquisizioni: Microsoft che ha annunciato l’impedimento all’acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, Take-Two che ha acquisito Zynga per 12,7 miliardi e, più recentemente, Sony che ha acquisito Bungie per 3,6 miliardi. Questo trend dovrebbe poi nelle prossime settimane e mesi.

Geoff Keighley – presentatore e produttore di The Game Awards, Summer Game Fest e Gamescom Opening Night Live – è recentemente “apparso” su Twitter e ha condiviso che, in base a ciò che gli è stato riferito, ci sono alcuni altri grandi affari analoghi a quelli suddetti arrivati ormai alle fasi finali dei negoziati: il che significa che dovreste prepararvi per ulteriori importanti acquisizioni da annunciare in un futuro non troppo lontano.

Sony ha affermato che continuerà ad acquisire più studi ed è chiaro che anche colossi del calibro di Microsoft, Embracer Group, Tencent e altri non si fermeranno presto. Dopotutto, l’industria è in una corsa agli armamenti per le acquisizioni. Dovrebbe essere interessante vedere chi viene acquisito da chi e come ciò cambierà radicalmente l’aspetto dell’industria dei videogiochi.

