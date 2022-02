Universal Site Business svela gli errori SEO più comuni

La SEO è in costante evoluzione, gli algoritmi dei motori di ricerca si spingono sempre di più verso l’intelligenza artificiale

Si sente spesso parlare di SEO, tutti pensano di farla correttamente ma non sempre è così. Online si trovano moltissime guide e corsi ma per riuscire ad avere un approccio corretto e aggiornato è il caso di rivolgersi a professionisti del settore che possono avere le informazioni corrette sugli ultimi aggiornamenti di Google e degli altri motori di ricerca. Spesso, le guide online hanno contenuti obsoleti ma oggi grazie al supporto di Universal Site Business, web company specializzata anche nel servizio SEO, scopriamo quali sono gli errori SEO più comuni che si commettono.

Errori SEO: quali sono i più comuni?

La SEO è in costante evoluzione, gli algoritmi dei motori di ricerca si spingono sempre di più verso l’intelligenza artificiale cercando di intuire esattamente cosa ha bisogno l’utente e fornendogli risultati adeguati. Il primo errore comune è quello di partire senza un’analisi: molte persone semplicemente iniziano a scrivere i contenuti senza osservare i competitor, le parole chiave di interesse, i backlink di altre aziende nel settore e le fonti di traffico. Il secondo errore estremamente comune è quello di creare un sito senza badare alla qualità dei contenuti: erroneamente si pensa che creare tantissime pagine di contenuti possa aiutare, probabilmente qualcosa si indicizzerà anche ma a livello business è importante avere una comunicazione chiara, completa e coerente. Inoltre è importante avere una strategia comunicativa non solo per la SEO ma anche per la brand awareness.

Un altro errore molto comune è quello di dimenticare una strategia di link interni: la chiamano alberatura ma anche in altri modi, riuscire a collegare i contenuti tra loro può essere utile per segnalare le pagine ai motori di ricerca ma anche per migliorare l’esperienza dell’utente. Ultimo errore che ci teniamo a sottolineare è quello di non considerare la User Experience: sappiamo che ciò che viene fatto ha lo scopo di migliorare le vendite, aumentare le visite al sito e di conseguenza le conversioni ma i motori di ricerca spingono sempre più per avere contenuti qualitativamente alti in grado di accontentare le esigenze degli utenti finali. Insomma, è assolutamente importante scrivere e pubblicare solo contenuti di ottima qualità.

Perché affidarsi a Universal Site Business

USB srl, conosciuta anche come Universal Site Business è una web company che si è distinta per talento e creatività nel settore. Professionisti del settore digitale, si occupano di offrire un supporto a 360 gradi alle aziende che desiderano intraprendere un percorso di crescita nell’online. Sviluppo siti web, e-commerce, campagne SEM e SEO sono solo alcune delle proposte offerte dall’agenzia che si occupa anche di digital transformation. Perché affidarsi a Universal Site Business? A differenza di altre tradizionali agenzie, il team di Cavalieri Digitali ama creare un vero e proprio legame con azienda o imprenditore diventando un braccio destro importante nel percorso di crescita.

Non si limitano ad agire ma instaurano un dialogo continuo così da far sentire partecipe il cliente. Diventano infatti un punto di riferimento online per moltissimi brand che timorosi di fare questo salto verso il digitale scelgono loro proprio per la chiarezza espositiva.

I motivi per scegliere i Cavalieri Digitali sono davvero numerosi ma tra questi ci sono gli incredibili servizi: con USB Shopping, ad esempio, vanno a creare una vera e propria vetrina virtuale dove il cliente può inserire una galleria interattiva, link per siti web e social e altre informazioni. Nella lista dei servizi c’è poi quello di creazione siti web o E-commerce: in entrambi i casi si tratta di portali ottimizzati SEO e perfetti per funzionare da mobile o da desktop. Grande è il supporto anche nella gestione della pagina Google My Business e ovviamente nella gestione di campagne SEO, SEM e ADV. Se desideri intraprendere il percorso visita il portale www.universalsitebusiness.com.