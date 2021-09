Da oggi su Netflix la collezione “Insieme per il nostro pianeta”

Da oggi disponibile su Netflix “Insieme per il nostro pianeta”, una nuova collezione di storie di sostenibilità.

Ogni storia ha la capacità di ispirare le persone: quella del nostro pianeta è una riflessione epica sulla nostra attualità. Gli ideatori la raccontano in modi molto diversi su Netflix: attraverso l’amicizia di un regista con un polpo nel documentario premiato agli Oscar Il mio amico in fondo al mare, o tramite i viaggi di Zac in Zac Efron: con i piedi per terra.

Per aiutare gli abbonati a scoprire alcune di queste straordinarie storie e a capire meglio cosa sta succedendo al pianeta, Netflix ne ha selezionate più di trenta in una collezione chiamata “Together for Our Planet” (Insieme per il nostro pianeta). Questa collezione è disponibile da oggi, in preparazione al summit mondiale sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite COP26.

I leader di tutto il mondo si riuniranno a Glasgow per rinnovare i loro impegni verso la creazione di un pianeta più e più sano. Ma non bisogna essere leader mondiali per far parte della soluzione, quindi i responsabili di COP26 hanno collaborato con Netflix per creare questa collezione.

Che titoli troviamo in Insieme per il nostro pianeta

Gli abbonati possono vederla qui o dovunque guardino Netflix, per scoprire in prima persona quanto possono essere intense e diverse le storie sull’ambiente. Questi film, serie e speciali spaziano dalla bellezza inconfutabile dei sistemi di supporto vitale della Terra come Il nostro pianeta alla ricerca sui cambiamenti climatici di Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta. La collezione include anche thriller avvincenti come Ragnarok, Frontiera verde e IO. Titoli come Minimalismo: Il meno è ora ci mostrano modi incoraggianti per essere più responsabili nella nostra vita quotidiana, mentre Il villaggio dei pinguini e Izzy nel mondo dei koala intrattengono tutta la famiglia.

Cosa sta facendo Netflix per il clima?

Sei mesi fa Netflix ha annunciato l’impegno nell’ambito del programma Emissioni zero + Natura. L’obiettivo è quello di raggiungere un livello di zero emissioni nette di gas serra entro la fine del 2022 e per mantenerlo tutti gli anni successivi. L’obiettivo emissioni zero è una sfida di lunga durata, ma Netflix si sta muovendo rapidamente per apportare i cambiamenti necessari e gettare le basi per minimizzare il nostro impatto a lungo termine fino al 2030 e oltre.

Cosa ne pensate della collezione Insieme per il nostro pianeta? Siete sensibili al tema dell’ambiente? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

