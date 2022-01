Sifu: svelate le dimensioni del download

A pochissimi giorni dal lancio sono state rese note le dimensioni del download di Sifu, il titolo sviluppato da SloClap in arrivo su console PlayStation e PC

Mano a mano che il brawler a base di kung fu sviluppato da SloClap, Sifu, si avvicina a grandi passi alla data di uscita fissata per Febbraio, continuano a susseguirsi le informazioni relative al gioco. Dato che, per l’appunto mancano circa due settimane al debutto del gioco, è più che logico attendersi la diffusione di nuovi dettagli in merito e, stavolta, a tenere banco sono le dimensioni del download della produzione, che sono da poche ore comparse in rete. Almeno per quanto riguarda la versione diretta a PS5.

Sifu ci svela le dimensioni del download

A svelare il mistero in merito allo spazio richiesto dal gioco, in versione PS5, ci ha pensato l’account Twitter @PlaystationSize, che già un paio di giorni fa aveva alzato il sipario sul peso della release current gen dell’attesissimo Gran Turismo 7. Le informazioni scoperte dalla pagina, esperta nel recuperare i dettagli relativi ai vari download software, riportano che il titolo SloClap andrà ad occupare soltanto 7,160 GB. Tale dato è relativo alla versione 01.002.000 della produzione, il che lascia supporre che il tutto sia già compreso dell’immancabile patch del day one. Sicuramente parliamo di un dato tutto sommato contenuto, ma considerando la qualità offerta da giochi dal peso analogo, si tratta di un fattore che non dovrebbe di certo andare ad impattare sull’esperienza ludica finale.

🚨 Sifu (PS5) ▶️ Download Size : 7.160 GB (Version : 01.002.000) 🟩 Pre-Load : February 6 (Feb 4 For DE Version)

🟫 Launch : February 8 (Feb 6 For DE Version) 🟨 #PS5 #sifugame

🟧 @SifuGame pic.twitter.com/yQBlaX3A9o — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 25, 2022

Per quanto riguarda il preload di Sifu, questo sarà disponibile a partire dal prossimo 6 di Febbraio, quindi due giorni prima del lancio ufficiale previsto per il giorno 8 dello stesso mese. Vale la pena ricordare che tutti coloro che hanno preordinato la deluxe edition, potranno iniziare a giocare non appena scaricato il preload in questione.

Se siete curiosi di saperne di più sul prossimo titolo SloClap, vi rimandiamo al nostro piccolo speciale, che potete trovare come sempre qua su tuttoteK. Per mettere le mani su tantissimi giochi a prezzo scontato, invece, non possiamo fare altro che invitarvi a tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.