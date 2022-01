Gran Turismo 7: svelate le dimensioni dell’installazione

Preparatevi a liberare un bel po’ di spazio sugli hard disk di PS4 e PS5, dato che sono appena state svelate le dimensioni dell’installazione di Gran Turismo 7

I fan di Gran Turismo aspettano da anni una nuova incarnazione più legata alla tradizione, rispetto al capitolo Sports, del celebre brand sviluppato dai nipponici ragazzi di Polyphony Digital. E stando alle notizie che si sono susseguite in seguito all’annuncio, sembra proprio che Gran Turismo 7 riuscirà a soddisfare queste aspettative. Ed ai dettagli diramati sino ad oggi, giunti oramai a poche settimane dal lancio, è giunto il momento di alzare il sipario anche sulle dimensioni del file di installazione della produzione PlayStation, che come potrete leggere più in basso, saranno decisamente importanti.

Gran Turismo 7 svela le dimensioni dell’installazione

La notizia ci giunge tramite la pagina Twitter @PlaystationSize, un account specializzato nel tenere traccia dei file e degli upload presenti sul PlayStation Network, oltre al relativo peso in gigabyte. Per quanto riguarda il titolo Polyphony Digital, lo spazio richiesto per quanto concerne la release PS5, sarà pari a 89,445 GB, il tutto al netto della patch day one, che pur non essendo stata ufficialmente confermata, sarebbe davvero strano non fosse presente al lancio. Per quanto riguarda il preload, questo sarà disponibile una manciata di giorni prima del debutto, ovvero a partire dal prossimo 25 Febbraio.

🚨 Gran Turismo™ 7 (PS5) ▶️ Download Size : 89.445 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : February 25

🟫 Launch : March 4 🟨 #PS5 #GranTurismo7

🟧 @thegranturismo pic.twitter.com/ucbBWKGPm1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 23, 2022

A questo punto non ci resta altro che attendere per sapere quali saranno le dimensioni della versione PS4 di Gran Turismo 7 che, considerando le performance in fatto di compressione offerte dalla tecnologia Kraken presente su PS5, non è da escludere possano superare i 90 gigabyte sulla vecchia console Sony.

Sicuramente sono informazioni che verranno diffuse prima del 7 di Marzo, giorno in cui il gioco sarà disponibile in esclusiva PlayStation. Noi di tuttoteK, dal canto nostro, non mancheremo di tenervi aggiornati sulla questione.