Octopath Traveler II: il gioco è quasi completo

Già annunciato durante il recentissimo Nintendo Direct, Octopath Traveler II arriverà il prossimo anno su console e PC ed è quasi completo

Dell’annuncio relativo all’uscita di Octopath Traveler II ne avevamo già parlato nel nostro recap del gustoso Nintendo Direct di qualche giorno fa. Sembra inoltre che questo nuovo JRPG sia quasi completo quindi l’arrivo nei primi mesi del 2023 pare ancora più probabile. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Octopath Traveler II: la palla passa a Square Enix

Dopo le gioie del primo capitolo della saga, di cui vi abbiamo già parlato qui, questo imminente JRPG in due dimensioni opportunamente “rimescolato” in salsa HD sta finalmente per tornare con un seguito molto atteso da parte dei fan. Di recente è stata la stessa Square Enix , in un’occasione di una chiacchierata con Famitsu, a dichiarare che:

Siamo entusiasti di annunciare finalmente a tutti che lo sviluppo di Octopath Traveler II è completo al 90%. Attualmente siamo all’ultimo sforzo, quindi vi chiediamo di aspettare ancora un po’. Tenete d’occhio le ulteriori informazioni che verranno pubblicate in una data futura.

Il titolo dovrebbe dunque uscire il 24 febbraio del 2023, probabilmente senza ritardi visto che è quasi completo, su Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5 e, in occasione del Tokyo Game Show 2022, è già stato possibile vedere circa una ventina di minuti di gameplay. Il video ve l’abbiamo lasciato qui sopra e vi ricordiamo di farlo partire al minuto 25.40 per godervi in anteprima il gameplay di questo JRPG.

