Acer Nitro 5 2022: la nostra prova in anteprima!

Acer aggiorna la sua Lineup di laptop votati al gaming. E noi abbiamo testato in anteprima il nuovo Nitro 5 2022, ecco la nostra prova

Gli ultimi modelli di Notebook da gaming presentati dal produttore taiwanese erano dotati di Intel Core i7 di 12Gen, a breve Acer aggiornerà la sua Lineup con nuovi modelli questa volta dotati di CPU AMD, puntando sempre più al lato gaming, con un occhio rivolto alle performance in generale.

Questo è un hands-on, motivo per cui non vedrete test specifici, benchmarks, e simili, in quanto ci troviamo difronte ad un modello di Pre-produzione, un sample che serve per capirne le potenzialità, e farci un idea di quella che sarà la futura offerta di Acer su questa fascia, che a breve dovrebbero approdare sul mercato in versione definita. Per cui andremo a raccontare aspetti generali e prime impressioni su questo laptop. Ovviamente, non è noto al momento prezzo e disponibilità.

Design | anteprima Acer Nitro 5 2022

Il Design optato da Acer richiama inevitabilmente la serie Nitro, e non lo stravolge. L’estetica è aggressiva e pone l’accento sul colore rosso. Sul Pannello del Display notiamo un disegno a righe colorate, e la scritta in rilievo Acer. Sul fondo invece abbiamo un ampia zona di ingressi per l’Air Flow, e 4 gommini abbastanza grandi ai lati.

L’apertura del Display avviene anche con una mano, in quanto il Display si muove su due cerniere che sono poste più internamente rispetto al case totale, e sulla barra della cerniera vediamo la scritta Nitro. È dietro che poi abbiamo a filo delle due ventole poste ai due lati le griglie di espulsione dell’aria. Abbiamo invece al centro 3 ingressi, ovvero l’ingresso dell’alimentazione AC, una porta USB-C, ed un ingresso HDMI 2.1. Sul lato sinistro abbiamo un’altra griglia di areazione, una porta per un cavo Ethernet, una porta USB-A ed un ingresso Jack. Sul lato destro, oltre alla griglia di areazione, abbiamo invece altre due USB-A.

Le casse del Laptop sono poste ai 2 lati frontali, in basso, questo non è un bene in quanto solitamente questo design tende a nascondere il suono rendendolo più cupo, dipende molto pure dalla superfice sul quale è poggiato. Ma in questo caso, devo dire che il suono è corposo e discreto, con un volume sufficientemente alto.

Le griglie che invece sono nella parte frontale sono dedicate all’Air Flow per favorirne il flusso di aria in entrata per poi espellerla dai lati e posteriormente. Le cerniere del Display sono resistenti, ma nella parte superiore flette a sollecitazioni anche modeste. Il laptop pesa 2,4Kg misurati. Il modello in questione, è indicato con la sigla “an515-46”.

Touchpad e tastiera| anteprima Acer Nitro 5 2022

I Touchpad presenti sulla stragrande maggioranza dei laptop dotati di Windows, non sempre sono stati in grado di convincere pienamente, con alcuni problemi con click in alto assenti o “duri”, oppure poca flessibilità nelle gesture per una questione di scorrimento. In questo caso non è così, il Touchpad è molto buono, ottima sensibilità in ogni punto. È sempre riuscito a prendere ogni gesture o movimento più rapido. Misura 105 mm in larghezza, e 78 mm in altezza.

La corsa dei tasti è di 1.70mm, il feedback durante la digitazione è ottimo, ed è piacevole scrivere, non si compiono errori di battitura, anche perché i tasti sono ben distanziati. La tastiera è a membrana, ed è retroilluminata, con la sola colorazione rossa. È presente il tastierino numero e il tasto Acer Predator Sense. Che se premuto avvierà un utility dal quale potremo gestire diversi valori ed intervenire su ventole, tastiera e molto altro.

Display e Webcam

Il Display è di tipo IPS, con dimensione da 15,6 pollici, e risoluzione WQHD (2560×1440), è compatibile ovviamente con il G-Sync, ed è in grado di raggiungere i 165 Hz. I colori sono ben tarati e bilanciati, peccato per gli angoli di visuale, che visto la tipologia IPS, non sono ottimale. Buona la luminosità massima, con una leggibilità sotto il sole discretamente buona, data anche dal display opaco. La Webcam in controtendenza con la maggior parte di laptop di questa fascia ha un ottima risoluzione e riesce a tirare buoni risultati anche in scarse condizioni di luce.

Come va nell’utilizzo?

Questo Acer Nitro 5 2022 a bordo possiede un processore che non è definito, è un engineering Sample, essendo appunto un modello di Pre-produzione, difatti è indicato con la sigla AMD Eng Sample 100-00000561-40Y. Molto probabilmente si tratta di un Ryzen serie 6000 a 6 nm di TSMC, lo abbiamo dedotto da CPU-z, che indica la Revision della CPU con Rembrandt. Sarà forse un Ryzen 6800? Non lo sappiamo, ma sappiamo che è dotato di 8 core e 16 thread. Abbiamo poi osservato le frequenze con diversi software, che oscillavano da un minimo di 4.1 GHz, ad un massimo registrato di 4.5 GHZ, sotto stress invece, restava sempre fisso a 4.2 GHz.

Sono presenti poi 16 GB di DDR5, da 4600 MHz, e questo potrebbe avvalorare l’intuizione della famiglia di CPU AMD Rembrandt, dunque, potrebbe essere un 6800H, come un 6800HS o un 6800U. Il processore è stato accoppiato ad una GeForce 3060, da 6 GB di tipo GDDR6. Abbiamo a bordo due SSD NVME M.2 da 512 GB, uno principale dedicato al sistema operativo centrale, ed un altro per un archiviazione secondaria. SSD Entrambi pilotati da controller Micron.

In tema performance, la CPU è molto veloce nelle attività tipiche Office, nella navigazione Web, e nella fruizione multimediale, coadiuvato da un ottimo chip Wi-Fi con controller Killer AX 1650i e supporto al Wi-Fi 6. Se il gioco diventa più impegnativo, la CPU risponde decisamente bene anche su questo fronte, che resta sempre scattante e performante. Abbiamo messo sotto torchio la CPU con software di editing, modifica foto ed alcuni benchmarks, se nelle attività con software impegnativi le performance restavano sempre ad ottimi livelli senza mai incertezze o impuntamenti, l’anomalo comportamento è che con benchmarks specifici il risultato ottenuto non rispecchiava tali performance.

Tiriamo le somme

Abbiamo ovviamente testato il laptop anche con diversi titoli, e sia in Full HD che a WQHD le prestazioni erano sempre eccellenti, un ottima resa generale, Rocket League è riuscito a girare anche a dettagli medio-alti in WQHD.

La batteria è un modulo di 50 Wh, con alimentatore da ben 230 Watt, un mostro da circa 980 grammi, quasi un Kg. Impiega circa 4/ 4 ore e mezzo a ricaricarsi completamente, almeno nel nostro caso però, abbiamo notato che la batteria durava abbastanza poco, anche solo per semplici attività quotidiane. Crediamo sia determinato dal fatto che sia ancora in fase di ottimizzazione a livello software profondo, abbiamo notato però che il consumo aumenta notevolmente quando entra in gioco la GeForce, e che le prestazioni certo subiscono un leggero drop con la GPU integrata, ma migliora decisamente il rapporto prestazioni/ consumo, per cui è una scelta molto interessante.

Per quanto riguarda la GPU integrata, diversi software hanno letto la stessa con 512 shading unit, dunque identificata come Radeon, crediamo sia un errore di lettura in quanto la futura serie Ryzen sarà invece dotata di architettura RDNA 2 con 768 unità di calcolo, e saranno quasi sicuramente Radeon 660 e 680M.

Questo era tutto per il futuro Acer Nitro 5 2022. Interessante insomma il test preliminare di questo Laptop, in generale si è difeso bene su diversi fronti, dalla dotazione sino alle prestazioni, promette bene, e non aspettiamo altro che mettere le mani sulla definitiva versione che il Brand presenterà a breve. Per ora questo è tutto, restate sintonizzati per una futura recensione tecnica approfondita, sempre su tuttoteK.it.