ROCCAT: ecco il nuovissimo mouse da gaming

ROCCAT Kone XP offre ai giocatori un mouse gaming PC altamente personalizzabile con incredibile illuminazione 3D RGB ed ergonomia di livello superiore

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach Corporation, annuncia oggi la disponibilità del nuovo mouse da gaming PC ergonomico Kone XP. Già molto apprezzato per l’ergonomia perfezionata del Kone. Il nuovo mouse Kone XP, unisce l’iconica forma a 15 tasti e 29 funzioni assegnabili, rendendolo uno dei mouse gaming PC più personalizzabili sul mercato. I giocatori PC hardcore apprezzeranno le prestazioni superiori del Kone XP come il sensore Owl-Eye 19K DPI, e gli incredibilmente veloci Titan Optical Switch, I pattini in PFTE trattati a caldo e il cavo PhantomFlex, garantiscono sensazioni wireless grazie all’incredibile fluidità di movimento. Per i giocatori PC che amano l’illuminazione RGB, Kone XP è la soluzione ideale grazie agli oltre 20 LED e alla nuova 4D Krystal Wheel.

Kone XP: le parole di René Korte

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per i prodotti PC di Turtle Beach ha detto

Il Kone XP ha subito ricevuto un feedback molto positivo dalla nostra community appena dopo il reveal, è il perfetto esempio della devozione di ROCCAT a spingere i confini del comfort e della personalizzazione. Il suo mix di ergonomia raffinata, estetica innovativa e le nostre ultime tecnologie rendono Kone XP la scelta perfetta per qualsiasi giocatore di PC, creator o hardcore gamer.

Il Kone XP ha più pulsanti di qualsiasi altro mouse in questa fascia di prezzo. Dispone di 15 pulsanti, e grazie alla tecnologia Easy-Shift, ci sono 29 possibili funzioni assegnabili. Ideale per i giochi di strategia e MMO come Lost Ark o Elden Ring. I pulsanti sinistro e destro attivano gli Switch Ottici Titan, fornendo un clic reattivo, con una velocità di attuazione incredibilmente veloce, per una velocità e una precisione senza precedenti. gli Switch Ottici Titan sono più veloci di qualsiasi switch meccanico, e hanno il doppio della durata fino a 70 milioni di clic. Con il Kone XP i giocatori PC non possono che aspettarsi un’esecuzione nitida e reattiva al massimo della precisione.

Kone XP: Gli incredibilmente veloci Titan Optical Switch

Disposti sotto il tasto destro e sinistro, garantiscono il meglio della velocità e della precisione. I Titan Optical Switch sono il doppio più rapidi di uno switch meccanico e assicurano oltre il doppio della durata, con una velocità di attuazione di soli 0.2ms per oltre 70 milioni di click. Il Kone XP permette anche di personalizzare il tempo di rimbalzo, fondamentale per il drag-click, rendendolo un ottimo compagno per Minecraft.

I fan del Kone AIMO Remastered, insieme ai giocatori PC che giocano una varietà di giochi attraverso generi diversi, ameranno il design multi-pulsante del Kone XP combinato con l’ergonomia raffinata, il peso ridotto e il comfort generale dell’iconica forma del classico Kone. ROCCAT sta anche ridefinendo ancora una volta l’illuminazione RGB con le 22 impressionanti luci LED e il guscio trasparente del Kone XP, e attraverso la rivoluzionaria 4D Krystal Wheel che diffonde l’illuminazione RGB attraverso il suo design trasparente opaco per creare un effetto di illuminazione 3D.

Kone XP: 4D Krystal Wheel

Aggiunge anche input laterali a sinistra e a destra al click verticale e alle funzionalità di scorrimento standard, il tutto contrassegnato dall’inconfondibile sensazione tattile di ROCCAT. Il guscio traslucido del Kone XP è l’ideale per mostrare l’illuminazione AIMO di ROCCAT, perfetta per sincronizzarsi al meglio con altri dispositivi dotati di AIMO come la tastiera a membrana Magma o la pluri-premiata serie di tastiere Vulcan. AIMO è in grado di garantire un’illuminazione vibrante in 16,8 milioni di colori, senza la necessità di complicate configurazioni.

Nel cuore del Kone XP i giocatori PC troveranno il sensore ottico Owl-Eye 19K DPI (basato su PAW3370 di PixArt). Il sensore Owl-Eye traccia qualsiasi movimento del mouse con alta precisione per un’accuratezza estrema ed è personalizzabile tramite la suite Swarm. Il Kone XP dispone inoltre del cavo PhantomFlex e dei pattini PTFE trattati termicamente per una libertà senza eguali. Flessibile, malleabile e leggero, il cavo non si aggroviglia e permette al mouse di scivolare dolcemente sulla scrivania.

Kone XP: supporto NVIDIA Reflex, disponibilità e prezzo

Il Kone XP è inoltre inserito nella lista di prodotti che supportano l’NVIDIA Reflex Analyzer. Lo strumento rivoluzionario di misurazione della latenza del sistema integrato nei nuovi display che rileva i clic provenienti dal mouse e misura il tempo necessario per i pixel risultanti (ad esempio, il flash alla bocca della pistola) da modificare sullo schermo.

Il nuovo Kone XP di ROCCAT è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di 89,99€. Cosa ne pensate di questo nuovissimo mouse da gaming PC di ROCCAT? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it.