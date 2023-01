Xiaomi 13 Lite: in arrivo con Snapdragon 7 Gen 1

Parte della famiglia Xiaomi 13, questo modello Lite ha tutte le carte in regola per diventare un vero best buy, scopriamo perché

Con l’annuncio della Serie 13 non poteva mancare il ‘piccolino’ di casa, Xiaomi 13 Lite, che questa volta porterà con sé caratteristiche tecniche di tutto rispetto, a partire proprio dal SoC. Sì perché troveremo a bordo il potente e altrettanto efficiente Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR4x e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione con memorie UFS 2.2. Frontalmente invece un ampio pannello da 6,55 pollici con refresh rate a 120Hz.

Caratteristiche queste, del tutto simili a quelle del suo gemello Xiaomi Civi 2 presentato esclusivamente per il mercato cinese, non escludiamo dunque che possa trattarsi di un ‘rebranding’, pratica tutt’altro che insolita. Scopriamo quindi le sue caratteristiche tecniche per intero.

Xiaomi 13 Lite: presunta scheda tecnica

Display: AMOLED da 6,55″ con risoluzione Full HD+ a 120 Hz

AMOLED da 6,55″ con risoluzione Full HD+ a 120 Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM: 8/12GB LPDDR4X con UFS 2.2

8/12GB LPDDR4X con UFS 2.2 ROM: 128/256 GB

128/256 GB Fotocamere posteriori : 50 MP standard – 50 MP Ultra Wide – 2 MP Macro

: 50 MP standard – 50 MP Ultra Wide – 2 MP Macro Fotocamera anteriore : 32 MP principale con tecnologia Punch-Hole in alto al centro

: 32 MP principale con tecnologia Punch-Hole in alto al centro Connettività: 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS

5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida fino a 67W

4.500 mAh con ricarica rapida fino a 67W Dimensioni: 159,2 x 72,7 x 7,23 mm – 172 grammi

159,2 x 72,7 x 7,23 mm – 172 grammi Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Dunque non ci resta che attendere per scoprire ulteriori informazioni su disponibilità e prezzo, nel frattempo scoprite le peculiarità dei fratelli maggiori Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Avete intenzione di acquistare il nuovo Xiaomi 13 Lite?