Elden Ring: leakata la schermata di creazione del personaggio

Su YouTube è comparso un video che mostra in anteprima una versione incompleta della schermata di creazione del personaggio di Elden Ring

Elden Ring è certamente uno dei giochi più attesi di tutto il 2022 e incredibilmente ormai mancano poco più di trenta giorni alla sua pubblicazione. Negli ultimi mesi abbiamo avuto diverse occasioni per osservare in azione il nuovo titolo di FromSoftware grazie a diversi trailer e soprattutto al network test, ma a quanto tutto ciò non è bastato a placare la curiosità di alcune persone. Recentemente infatti un leaker ha caricato su YouTube un video in cui viene mostrata una versione incompleta della schermata di creazione del personaggio di Elden Ring.

Elden Ring fa un grosso passo in avanti

Nel video pubblicato da ER-SA è possibile osservare una schermata di creazione del personaggio a dir poco incompleta, ma nonostante ciò possiamo comunque farci un’idea della qualità dell’editor e notare alcuni particolari interessanti del titolo. Se avete giocato la saga di Dark Souls e Bloodborne, allora certamente vi ricorderete di quanto fosse difficile creare un PG esteticamente bello. Adesso però la compagnia ha finalmente deciso di impegnarsi per migliorare il proprio editor, dato che ora sembra che sia possibile creare dei bei personaggi molto più facilmente (anche se volendo è sempre possibile creare dei mostri).

Il video di ER-SA però non mette in evidenza solamente la qualità di questo nuovo editor, ma ci permette anche di osservare alcune chicche. Nonostante la quasi totale mancanza di testo infatti è possibile notare che all’inizio del gioco potrete scegliere tra ben dieci classi diverse. Inoltre sembra che anche in Elden Ring faranno ritorno i doni iniziali, cioè oggetti che potrete portare con voi sin dall’inizio della vostra avventura.

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.