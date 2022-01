Rainbow Six Extraction: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato ufficialmente i requisiti di tutte le fasce, dalla minima alla ultra, per la versione PC di Rainbow Six Extraction: vediamoli insieme in questo articolo dedicato

Con l’avvicinarsi sempre più repentino dell’uscita di Rainbow Six Extraction, le informazioni basilari che Ubisoft sta rivelando sul gioco sono via via sempre maggiori ed interessanti. Vi abbiamo già parlato delle cose che dovete sapere prima di iniziare a giocarci in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui, ma c’erano ancora alcuni elementi chiave che l’azienda non aveva ancora svelato. Fra questi, proprio i requisiti della versione PC che Ubisoft ha condiviso tramite i propri canali ufficiali qualche ora fa.

In questa istanza, le fasce di requisiti sono state divise in più scaglioni, quattro per l’esattezza. Le prime due, i requisiti minimi ed elevati, faranno girare il gioco ad una risoluzione di 1080 e non sono particolarmente esosi in termini di prestazioni. Le ultime due invece, con una risoluzione che va dai 1440p ai 2160p, sono parecchio esigenti e vi serviranno macchine molto performanti per poterli far girare al meglio. Tutte le fasce richiedono almeno 16GB di RAM, ad eccezione della minima che ne richiede 8, e il gioco avrà un peso complessivo di 85GB al lancio. Vediamoli più nel dettaglio con lo schema riassuntivo che trovate qua sotto.

Qui sotto trovate lo schema dei Requisiti Minimi (1080p):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | AMD RX 560 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB | AMD RX 560 4GB RAM : 8GB

: 8GB Spazio necessario: 85GB

Vediamo insieme lo schema dei Requisiti Elevati (1080p):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i7-4790 | AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4790 | AMD Ryzen 5 1600 GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB | AMD RX 580 8GB

: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB | AMD RX 580 8GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio necessario: 85GB

Proseguiamo con i Requisiti Raccomandati (1440p):

Sistema Operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit CPU : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600X

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600X GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | AMD RX 5600CT 6GB

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | AMD RX 5600CT 6GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio necessario: 85GB

Infine, i Requisiti Ultra (2160p):

Sistema Operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit CPU : Intel i9-9900K | AMD Ryzen 7 3700X

: Intel i9-9900K | AMD Ryzen 7 3700X GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | AMD RX 6800XT 16GB

: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | AMD RX 6800XT 16GB RAM : 16GB (Dual-channel setup)

: 16GB (Dual-channel setup) Spazio necessario: 85GB (+ 9GB per il pacchetto di Texture HD)

E questo è tutto per quel che riguarda i requisiti della versione PC di Rainbow Six Extraction. Vi ricordiamo che la nuova iterazione del franchise di Ubisoft sarà disponibile a partire dal prossimo 20 gennaio su PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!