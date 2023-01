Evnia 27M2C5500W è il recente monitor di casa Philips che punta a dominare la fascia medio-alta del gaming, vediamolo nel dettaglio

Si chiama Envia, e porta con se una scheda tecnica di tutto rispetto per soddisfare le aspettative sempre più alte dei gamer. Philips, grazie al suo nuovo brand gaming Evnia, lancia il nuovo Philips Evnia 27M2C5500W, un monitor da gioco Quad HD da 27” che combina una frequenza di aggiornamento di 240 Hz con un design compatto ed ergonomico e una ricca varietà di funzioni ad alte prestazioni.

Dotato di AMD FreeSync Premium Pro combinato con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un basso input lag e una risposta rapida di 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT. Con un risultato di un gioco privo di lag, senza sfocature, lagging, ghosting o tearing. Inoltre, grazie alla modalità LowBlue e alle tecnologie Flicker-free, sarà possibile concedersi lunghe sessioni di gioco senza affaticare la vista.

Prima di proseguire vediamo le parole di Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU in MMD Monitors & Display;

In linea con la mission di Evnia di fornire ai gamer di oggi l’equipaggiamento necessarie per ottenere il massimo da ogni sessione di gioco, il Philips Evnia combina un gameplay fluido, potenzialità visive e una rapida risposta in un unico elegante prodotto. Siamo orgogliosi di questo modello irresistibile, di Evnia e di ciò che rappresenta

Novità in casa Philips con il nuovo monitor Evnia da 240 Hz

Philips ha sviluppato una gamma di monitor e accessori progettati per garantire esperienze gaming ricche e gratificanti a giocatori di tutti i gusti e di tutte le età. L’ultimo nato della famiglia Evnia è il Philips Evnia 27M2C5500W, un monitor da gioco Quad HD da 27″ con frequenza di aggiornamento di 240 Hz con un design compatto ed ergonomico.

Dal punto di vista visivo, Philips Evnia 27M2C5500W si basa sul suo display VA curvo offre immagini splendide con ampi angoli di visione di 178/178 e la piacevole sensazione di avvolgimento della curvatura 1000R, progettata appositamente per immergersi nell’azione. Le immagini Crystalclear Quad HD sono nitide, luminose e fedeli alla realtà, e DisplayHDR 400 le perfeziona ulteriormente, grazie a luminosità, contrasto e colori sorprendenti per un risultato visivo che rivela dettagli migliori anche nelle scene in ombra.

La connettività è completa e semplice, con due porte HDMI, due DisplayPort e un hub USB con 2 porte di ricarica rapida per collegare facilmente tutte le periferiche di cui i gamer hanno bisogno per vivere al meglio le loro avventure. Possono organizzare la loro scrivania come desiderano, senza scendere a compromessi. Progettato tenendo conto del benessere fisico dei giocatori. La modalità LowBlue e le tecnologie Flicker-free assicurano un gioco docile per gli occhi, mentre il supporto del monitor può essere inclinato (-5°/20°), ruotato (+/- 30°) e regolato in altezza (130 mm) per adattarsi a qualsiasi corporatura, garantendo il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Il Philips Evnia 27M2C5500W sarà disponibile dalla fine di gennaio al prezzo consigliato di €549,00. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.