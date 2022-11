Fujifilm Tripod Grip TG-BT1 arriva sul mercato: una nuova impugnatura opzionale per Serie X che offre un’ampia gamma di stili di ripresa, dai ritratti selfie agli scatti dal basso. Scopriamone i dettagli

Fujifilm Corporation (Presidente e CEO, Direttore Rappresentante: Teiichi Goto) annuncia che a dicembre 2022 lancerà Tripod Grip TG-BT1, un’impugnatura opzionale per Serie X che migliora la mobilità e la presa della fotocamera e aggiunge la funzionalità del treppiede.

Fujifilm Tripod Grip TG-BT1: impugnatura per serie X

L’accessorio TG-BT1 è un grip per le fotocamere Fujifilm Serie X che migliora la mobilità e assicura una presa stabile, aggiungendo la funzionalità di un treppiede. Collegando TG-BT1 a una fotocamera, si possono scattare comodamente selfie e scatti dal basso, che altrimenti sarebbero di difficile esecuzione. Come treppiede, TG-BT1 può essere impiegato per un’ampia gamma di applicazioni, dalle riprese still life da tavolo alle foto di gruppo. Associando tramite Bluetooth TG-BT1 a una fotocamera compatibile, sarà abilitata l’operazione di ripresa remota, per un’esperienza ancora più flessibile.

Fujifilm Tripod Grip TG-BT1 sarà in vendita da dicembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 199,99 euro iva inclusa. A seguire le caratteristiche tecniche di TG-BT1:

Utile per vari stili di ripresa TG-BT1 consente di regolare l’angolazione della telecamera di 180 gradi in verticale e di 360 gradi in orizzontale. Ruotando il TG-BT1 di 180 gradi orizzontalmente, può essere impiegato come selfie grip, ottimale quando si scattano autoritratti. Ruotando TG-BT1 di 90 gradi in verticale, può essere adoperato come impugnatura per scatti o video con angolazioni basse. Espandendo le gambe, diventa un treppiede, utile quando si scattano foto di gruppo o quando si utilizza la funzione intervallometro da un punto fisso. Comando remoto per riprese via Bluetooth Associando una fotocamera compatibile tramite Bluetooth, saranno abilitate le operazioni di scatto remoto sia per le foto che per i filmati. Quando è collegato un obiettivo dotato di zoom motorizzato, è possibile utilizzare i pulsanti T/W per il funzionamento dello zoom. Design compatto ma resistente TG-BT1 ha un’altezza di 172,3mm (gambe retratte) e pesa circa 205 grammi (batteria esclusa). Le dimensioni compatte permettono di tenerlo comodamente anche in una piccola borsa. È l’accessorio perfetto per i viaggi.

TG-BT1 è resistente agli agenti atmosferici. Usandolo insieme a una fotocamera e un obiettivo Weather Resistant, non ci saranno ostacoli alle riprese anche nelle condizioni più difficili in modo da potersi concentrare sulla creazione dell’immagine.

Il carico massimo di TG-BT1 è di 1,5kg (peso massimo combinato della fotocamera e degli accessori collegati). È di dimensioni compatte, ma manterrà la fotocamera e l’obiettivo in una posizione ben salda.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK!