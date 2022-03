Ubisoft: il colosso è al lavoro sui sequel di Prince of Persia e Immortals Fenix ​​Rising?

Secondo un insistente rumor Ubisoft avrebbe in programma dei sequel per Prince of Persia e Immortals Fenix ​​Rising

Con un E3 in “edizione fisica” ancora una volta saltato per quest’anno e i piani per una trasmissione in streaming dell’evento ancora incerti, tutti gli occhi della community sono puntati sui publisher videoludici. Ci si chiede da un po’, infatti, come questi ultimi possano continuare a riempire il vuoto lasciato dalla più nota vetrina del settore. Secondo un nuovo rapporto, Ubisoft starebbe attualmente preparando un evento “massiccio” a parte nel quale potrebbe rivelare i sequel non annunciati di Prince of Persia e di Immortals Fenix ​​Rising. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Prince of Persia e Immortals Fenix ​​Rising torneranno alla ribalta con dei sequel? Ebbene sì! (Almeno secondo Tom Henderson)

Secondo il noto (e affidabile) leaker Tom Henderson, che cita “diverse fonti a conoscenza dei prossimi piani di rilascio di Ubisoft” in un articolo su Xfire, il gigante francese avrebbe attualmente circa 20 giochi in produzione e pronti per una sorta di annuncio nel “prossimo futuro”. La maggior parte di questi già li conosciamo: Assassin’s Creed Infinity, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Beyond Good and Evil 2.

Ma non finisce qui: si vocifera che il misterioso “Assassin’s Creed Rift“, verrà presentato, e secondo quanto riferito è in arrivo un terzo episodio nella serie racing The Crew (attualmente denominata Project Orlando). Henderson riporta anche un sequel di Prince of Persia e uno della divertente avventura open world a tema mitologia greca del 2020, Immortals Fenyx Rising. Ubisoft starebbe attualmente assumendo personale per quest’ultimo titolo in pre-produzione.

Forse il rumor più interessante di tutti, tuttavia, è quello secondo il quale Ubisoft Montpellier starebbe lavorando a un nuovo titolo di Prince of Persia, indipendente dal travagliato remake di Le sabbie del Tempo di Ubisoft Pune, che secondo quanto riferito sarà un gioco 2.5D che “si rifà ad Ori”.

Per quanto riguarda quando questi progetti potrebbero essere formalmente annunciati, al momento non c’è nulla di chiaro. Alcuni titoli, come The Division Heartland, sono attesi nei prossimi 12 mesi, mentre altri sono apparentemente molto più lontani. Tuttavia, Henderson sembra credere che almeno alcuni di questi possano emergere nel summenzionato evento vetrina “massiccio” che Ubisoft ha in programma.

Sfortunatamente, anche i dettagli di quest’ultimo restano un mistero, con l’evento che, presumibilmente, sarebbe un terzo ingresso nella vetrina annuale dell’Ubisoft Forward. Quest’ultimo sarebbe stato originariamente pianificato per aprire l’E3 di quest’anno per “evitare che gli annunci di giochi vengano soffocati dalla concorrenza”. Tuttavia, è stato precedentemente riportato che tali piani sono stati sospesi, a causa di “eventi mondiali recenti”.

