Mario + Rabbids Sparks Of Hope: lancio rimandato, secondo un rumor

Nuovi rumor affermano che il lancio di Mario + Rabbids: Sparks Of Hope potrebbe essere rimandato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio, avvenuto nel corso del Nintendo Direct dell’E3 2021, Mario + Rabbids: Sparks Of Hope è riuscito a guadagnarsi l’attenzione dei fan, ma secondo un nuovo rumor, il lancio del titolo potrebbe essere rimandato. Il leak, diffusosi nelle scorse ore, afferma infatti che il sequel dell’acclamato strategico con l’idraulico baffuto di Nintendo, rischierebbe di non vedere la luce nel corso di quest’anno. Sarà vero?

Mario + Rabbids Sparks Of Hope rimandato? Arrivano nuovi rumor

Il 2022 di Nintendo Switch si prospetta decisamente interessante e ricco di grandi uscite. Oltre all’attesissimo sequel di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (che si è mostrato l’ultima volta con un interessante trailer durante il Direct dello scorso E3), nel corso di quest’anno sono attesi molti altri grandi titoli, come Bayonetta 3, Triangle Strategy, Kirby e La Terra Perduta e Splatoon 3. Fra questi c’è anche Mario + Rabbids: Sparks Of Hope, ma secondo un rumor, tale titolo potrebbe essere stato rimandato al prossimo anno.

La voce di corridoio arriva dal noto leaker NateTheHate, il quale sostiene che Ubisoft Milano, attualmente al lavoro sul gioco, abbia riscontrato alcuni ritardi nei lavori (con tutta probabilità causati dalla pandemia di COVID), e dunque gli sviluppatori potrebbero optare per una finestra di lancio che si colloca approssimativamente nei primi mesi del 2023. Ovviamente ci teniamo a precisare di prendere con le pinze tali dichiarazioni, in quanto si tratta solamente di voci di corridoio ancora non confermate ufficialmente.

E voi cosa ne pensate? Avete giocato al primo capitolo e siete in attesa di questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.