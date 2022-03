Spider-man: No Way Home, in Home Video un’imperdibile edizione

Spider-man: No Way Home sarà presto disponibile in edizione Home Video in formato DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4k

Dopo l’uscita al cinema, il successo di Spider-man: No Way Home sembra inarrestabile. Il capitolo vede il giovane Tom Holland vestire i panni del famoso Uomo Ragno; ad affiancarlo Benedict Cumberbatch, nel ruolo di Doctor Strange e Zendaya, in quello di Michelle “MJ” Jones-Watson, fidanzata del protagonista.

Spider-man: no Way Home, si concentra sugli eventi Multiverso. La pellicola si sofferma per la prima volta sullo smascheramento dell’Uomo Ragno e sulle conseguenze di questa rivelazione. L’evento infatti, costringe Peter Parker a dover sopportare un enorme conflitto interiore, nonché il rischio di mettere in pericolo le persone che ama. Per rimettere in ordine la sua vita e cancellare dalle menti lo svelamento della sua identità, decide di chiedere aiuto a Doctor Strange. L’intervento di quest’ultimo ha però pesanti conseguenze, tanto da portare alla liberazione di nemici provenienti da ogni parte dell’universo, pronti a dare battaglia.

Spider-man: no Way Home in edizione Home Video

Per la gioia dei fan, a partire dal 12 aprile, Spider-man: no Way Home tornerà, questa volta in formato DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (doppio disco 4K+Blu-ray) e una Steelbook da collezione (anch’esso con doppio disco 4K+Blu-ray).

Ognuna di queste edizioni conterrà come gadget esclusivo una calamita da collezione. I formati Blu-ray, 4K e Steelbook permetteranno inoltre allo spettatore di godere di oltre 80 minuti di contenuti extra, ricchi di moltissime curiosità. Tra queste spiccano alcuni titoli, come Uno Spettacolare“ Spider – Viaggio” con Tom Holland, Il giorno del diploma, Errori & Gag, Spider-Men Unite, Easter Egg alternati, Un Multiverso di miscredenti, Enter Strange, Riunione degli Spider.

Non ci resta che attendere il 12 aprile, per rivivere ancora una volta le avventure dell’amato Spider-Man, in quello che in molti hanno definito uno dei migliori film Marvel mai realizzati.

