Immortals Fenyx Rising: un sequel è in arrivo?

Immortals Fenyx Rising è stato pubblicato nel 2020 su tutte le console, ma ora sembra che un sequel sia in arrivo

Immortals Fenyx Rising, uscito nel novembre del 2020 sotto la regia di casa Ubisoft, è riuscito a raccogliere dei consensi da parte della comunità dei videogiocatori sebbene non sia stato un enorme successo come gli altri titoli della Ubisoft (in ogni caso vi lasciamo qui la nostra recensione). Ma il tempo passa ed ora sembra che sia in arrivo un sequel, vediamo dunque di che si tratta.

Immortals Fenyx Rising: la parola agli addetti ai lavori

L’insider Tom Henderson, su Xfire, ha detto che il sequel di Immortals Fenyx Rising ha ricevuto il via libera da parte di Ubisoft tanto che sembra essere entrato nella fase di pre – produzione. Nonostante questa notizia non sia stata ancora confermata ufficialmente, un post sul profilo LinkedIn del produttore di Ubisoft Quebec, Andrée-Anne Boisvert, sembra far presagire per il meglio.

Come notato da Faizan Shaikh su Twitter, vi lasciamo il post qui sotto, pare che Boisvert stesse lavoranto ad un titolo non annunciato già nell’aprile 2021. Ricordiamo inoltre che Boisvert ha già lavorato come produttore associato per Assassin’s Creed Odyssey e per i suoi contenuti aggiuntivi.

Producer of Immortal Fenyx Rising at #Ubisoft Quebec Working on Unannounced Title (Probably Sequel of Immortal FR Reported by @_Tom_Henderson_ ) Source: https://t.co/b8XJPjXudDhttps://t.co/eT2OcpPXnX pic.twitter.com/eZYfXLKS12 — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) April 11, 2022

Facendo ancora un piccolo salto indietro nel tempo ricordiamo che, sempre l’anno scorso, il direttore associato Julien Galloudec aveva parlato dell’universo di gioco sperando che potesse diventare qualcosa di più grande ed un franchise. Nonostante Ubisoft abbia altri titoli da annunciare al momento, come Assassin’s Creed Rift ed un nuovo Prince of Persia, possiamo ipotizzare che il sequel potrebbe arrivare nelle nostre mani nel 2023. Attendiamo fiduciosi!

