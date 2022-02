Robert Downey Jr. potrebbe tornare ad interpretare Iron Man?

Agli sceneggiatori di Spiderman No Way Home è stato chiesto se sarà possibile rivedere Iron Man nell’MCU dopo l’introduzione del Multiverso

Vista l’apertura ufficiale del Multiverso, avuta nella serie Loki, prima e confermata in Spider-Man No Way Home, poi, è stato chiesto agli sceneggiatori dell’ultimo capitolo dell’Uomo Ragno, se ci sarà una chance di rivedere Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, considerando che col Multiverso c’è la possibilità di fare veramente di tutto.

Dopo l’eroica morte di Iron Man AKA Tony Stark alias Robert Downey Jr. in Endgame sembrava che i fan si fossero messi l’anima in pace, ma il Multiverso apre prospettive inedite su chi spera in un recupero del personaggio, e sarà la premessa narrativa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che vedremo in sala a maggio. Il Q&A Podcast non ha resistito e ha indagato su un possibile recupero di Robert Downey Jr. da parte dei Marvel Studios.

La risposta dei due sceneggiatori

Durante l’intervista a Chris McKenna ed Erik Sommers, il Q&A Podcast ha chiesto loro se l’inserimento di Tony Stark/Iron Man di Robert Downey Jr. fosse mai stato contemplato. Purtroppo per i fan, sembra proprio di no.

I due hanno spiegato che all’inizio si era pensato di farlo ricomparire per un “momento alla zio Ben”, ma poi si è trovato più interessante affidare quella funzione narrativa alla zia May (interpretata da Marisa Tomei). Ma proprio nell’idea generale McKenna si è mostrato molto scettico:

Onestamente penso che l’idea non avrebbe presa nei corridoi della Marvel, almeno per quello che ci riguarda. A loro non piace evocare costantemente Iron Man. Naturalmente l’ombra di Tony è lunga dopo Endgame, e ne abbiamo parlato in Far From Home, ma credo che tutti sappiano bene che non possiamo continuare ad attingere al pozzo di Tony.

Le motivazioni dietro la scelta

Ovviamente, parte di questa convinzione si deve al netto rifiuto di Robert Downey Jr. di rivestire i panni del personaggio (infatti il suo contratto, concluso in Endgame, non ha avuto rinnovi), quindi pare proprio che per ora, anche con la magia del Multiverso, QUEL Tony Stark non si farà più vedere.

Per quanto riguarda Iron Man alternativi, invece, è molto probabile che Kevin Feige abbia in serbo qualcosa…

E a voi piacerebbe rivedere in scena Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark/Iron Man? Per altre news sul mondo del cinema e delle seri tv, continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.