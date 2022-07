PlayStation Plus Premium: svelati i nuovi giochi in arrivo?

Un leak potrebbe aver svelato quali saranno i nuovi giochi che entreranno a far parte dell’offerta di PlayStation Plus Premium durante il mese di luglio. Scopriamone di più insieme

Sono stati già svelati da parte di Sony i titoli gratuiti per il mese di luglio 2022, per gli utenti abbonati almeno al servizio Essential del PlayStation Plus, che saranno Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Mad of Medan e Arcadegeddon, ma ancora non sono stati comunicati ufficialmente i nuovi giochi che entreranno a far parte dell’offerta di PlayStation Plus Extra e Premium. Questi però, potrebbero essere stati scoperti dal solito leak, che non manca mai.

Un leak potrebbe aver svelato i nuovi giochi per PlayStation Plus Premium

Passano le generazione di console ma la moda e la ricerca continua del leak non passa mai, ed infatti l’utente di ResetEra, Blackbate che in passato aveva fornito informazioni poi rivelatesi esatte su titoli come Death Stranding Director’s Cut oppure Skull and Bones, ha recentemente affermato di essere a conoscenza dei nuovi giochi che entreranno a far parte del PlayStation Plus Premium. Secondo l’utente questi sono:

Stray (Confermato anche da Sony)

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed: Freedom City

Assassin’s Creed: The Ezio Colletion

Saints Row IV: Re-Elected

Tuttavia sempre BlackBate ha precisato che questi sono soltanto alcuni dei giochi che saranno disponibili, questo lascia intendere che potrebbero essercene altri pronti a fare il loro ingresso in catalogo. Degna di nota comunque la presenza di Stray, al day one sul catalogo Extra e Premium, oltre ovviamente alla presenza di Final Fantasy VII Remake, con DLC annesso. Non ci resta d’aspettare molto per vedere se l’utente di ResetEra ha fatto centro anche questa volta, visto che a breve Sony dovrebbe annunciare ufficialmente quali saranno questi nuovi titoli. Siete in attesa delle new entry nel catalogo di PlayStation? Sareste contenti dei titoli ipotizzati da BlackBate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Per restare sempre aggiornati sulle notizie riguardanti il modo videoludico e non solo, restate con noi su tuttoteK, mentre per acquistare titoli a prezzi vantaggiosi date un’occhiata ad Instant Gaming.