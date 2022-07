Team Group annuncia le nuove memorie DDR5 realizzata per i creatori con un nuovo design di raffreddamento

Team Group è un produttore di memorie leader a livello mondiale (qui per maggiori informazioni sul sito dell’azienda). Fondata nel 2020 da Team Group, T-CREATE ha una missione fondamentale. Cioè quella di fornire soluzioni di archiviazione affidabili, potenti e di grandi dimensioni ai creatori di tutti i domini. Che si tratti di un grafico che lavora con elementi visivi o di un creatore di contenuti video che cattura ricordi, T-CREATE si impegna a fornire prodotti con tre elementi. Affidabilità, prestazioni potenti ed estetica in questa era di digitalizzazione totale. Consenti a T-CREATE di unire le mani ai creatori di tutto il mondo per creare contenuti digitali eccezionali dalla loro immaginazione più sfrenata.

L’azienda ora sta abbracciando in pieno la nuova generazione DDR5 offrendo prodotti che soddisfano un’ampia gamma di esigenze degli utenti. In questo caso, T-CREATE, l’etichetta di Team Group rivolta ai creatori di contenuti, sta lanciando due nuovi prodotti. La RAM DDR5 per desktop EXPERT e la RAM DDR5 per laptop CLASSIC SO-DIMM per servire il mercato in forte espansione dei contenuti digitali e unire le mani ai creatori di contenuti digitali di tutto il mondo per inaugurare la prossima generazione.

Dettagli tecnici sulle nuove memorie DDR5

La RAM DDR5 per desktop EXPERT di T-CREATE, a differenza dell’iterazione DDR4, utilizza un modulo di raffreddamento DDR5 dedicato e un nuovissimo design dell’aletta di raffreddamento. Questo per rafforzare il raffreddamento in applicazioni ad alta intensità e garantire che i creatori di contenuti digitali possano continuare a sperimentare prestazioni ad alta velocità all’ideale temperatura di esercizio. I creatori di contenuti digitali richiedono prestazioni elevate e grandi capacità. EXPERT DDR5 ha le specifiche per raggiungere velocità fino a 5600 MHz e opzioni dual-channel disponibili in 16 GB x2 o 32 GB x2. Quche possono soddisfare qualsiasi esigenza multi-tasking e migliorare drasticamente l’esperienza creativa.

Oltre alla RAM DDR5 desktop, T-CREATE ha lanciato anche la RAM DDR5 CLASSIC SO-DIMM Laptop per i creatori di contenuti digitali che lavorano con i laptop. La RAM DDR5 per laptop CLASSIC SO-DIMM è una RAM da 16 GB a canale singolo in grado di fornire velocità fino a 5600 MHz. Le specifiche ad alta velocità e di grande capacità possono garantire possono consentire ai creatori di scatenarsi con la loro immaginazione. La tensione di lavoro standard nel CLASSIC SO-DIMM DDR5 è stata ridotta da 1,2 V a 1,1 V dell’iterazione DDR4. La specifica più efficiente dal punto di vista energetico consuma meno energia dal laptop e prolunga la durata della batteria. Il CLASSIC SO-DIMM DDR5 è fatto per i creatori che sono sempre in movimento e li aiuta a costruire la perfetta workstation mobile.

