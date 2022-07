GeForce Now: tanti nuovi giochi in arrivo

Nvidia ha recentemente svelato i nuovi giochi che quest’estate andranno ad arricchire il catalogo di GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming

GeForce Now è un servizio targato Nvidia che permette ai suoi utenti di giocare con tantissimi videogiochi tripla A grazie al cloud gaming. Per utilizzare un titolo in cloud gaming tramite Now è necessario pagare un abbonamento mensile e possedere una copia digitale del gioco su uno dei principali store per PC (Steam, GOG, ecc.), ma purtroppo non tutti i videogiochi sono supportati dal servizio. Per fortuna Nvidia aggiorna costantemente il catalogo di GeForce Now e proprio recentemente ha svelato i nuovi giochi in arrivo quest’estate.

Nuovi giochi per tutti i gusti in arrivo quest’estate!

In occasione dell’appuntamento GFN di questa settimana, Nvidia ha dato ufficialmente il via alla creazione della playlist estiva dei giochi! Quattro nuovi titoli si uniscono questa settimana a GeForce NOW che vanta ora una libreria di oltre 1.300 titoli riproducibili in streaming con la migliore qualità GeForce. Gli utenti possono facilmente trovare giochi da aggiungere alle loro playlist per creare la perfetta atmosfera estiva. Qui di seguito potrete trovare i quattro nuovi titoli aggiunti questa settimana al catalogo:

Matchpoint – Tennis Championships

Starship Troopers – Terran Command

Sword and Fairy Inn 2

Arma Reforger

L’estate è il momento perfetto per esplorare nuovi giochi e GFN offre moltissime opzioni per i suoi membri, sia che si tratti di un’avventura di cui fare esperienza singolarmente o di un titolo multiplayer da giocare insieme agli amici. Provate i giochi di ruolo d’azione come Genshin Impact o Lost Ark, o le saghe con una storia come Life is Strange: True Colors. Basta consultare il sito ufficiale di GeForce Now per cercare direttamente un gioco o per sfogliare i diversi generi di giochi disponibili per lo streaming, sia che si tratti di un Mac, di un dispositivo mobile, di un Chromebook, della shield TV e altro ancora.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.