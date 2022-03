PlayStation Plus: la rivoluzione del nuovo servizio annunciata ufficialmente

Dopo settimane di rumor, Sony infine annuncia il modo del tutto ufficiale un nuovo pesante aggiornamento del servizio PlayStation Plus, fondendolo con il PlayStation Now

Ne avevamo parlato già abbondantemente negli scorsi mesi, e ancora nelle giornate precedenti, ma infine eccoci qui: Sony ha rivelato ufficialmente la rivoluzione che il nuovo servizio d’abbonamento di PlayStation Plus subirà molto presto, e molte delle novità introdotte in esso sembrano essere un chiaro modo per competere con il game pass presente sui sistemi Microsoft. A partire dai prossimi mesi, il servizio d’abbonamento per le console PlayStation di PS Plus, e quello per lo streaming di PlayStation Now, si fonderanno per creare così un metodo decisamente più innovativo di godere di sconfinati cataloghi di giochi, tra i quali anche quelli presenti sulle piattaforme di ogni generazione passata. Ciò avverrà attraverso tre livelli d’abbonamento, che già erano emersi nei rumor precedentemente diffusi da diversi insider. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio le novità e quando esse saranno fruibili.

I tre livelli del nuovo PlayStation Plus

Come abbiamo detto, con questa rivoluzione in PlayStation Plus si suddividerà in tre livelli specifici, ognuno con i suoi vantaggi e benefici. Il primo livello è chiamato PlayStation Plus Essential, e offrirà in pratica gli stessi vantaggi attualmente disponibili per coloro che sono abbonati al classico PlayStation Plus, con due giochi scaricabili ogni mese, sconti esclusivi, l’archiviazione nel cloud online per i salvataggi dei giochi, l’accesso al multigiocatore e un prezzo identico a quello attuale (che in Europa equivale a circa 9 euro al mese/ 25 euro ogni tre mesi). Ma ecco che adesso la cosa si fa interessante: con il secondo livello, il PlayStation Plus Extra, i vantaggi saranno gli stessi di quello Essential, e in aggiunta sarà disponibile un nuovo catalogo contenente fino a 400 titoli per PS4 e PS5, tra i quali i titoli first party più di successo. I giochi in questione saranno scaricabili, e il prezzo di questo abbonamento sarà di 14 euro circa per un mese, o 40 euro per tre mesi.

Infine, passiamo all’ultimo livello, il PlayStation Plus Premium: esso includerà i benefici sia del primo che del secondo livello, più 340 giochi aggiuntivi (per un totale di oltre 700 giochi). Tra questi ulteriori titoli ci saranno giochi PS3 giocabili in streaming, un catalogo di classici PS2, PSP e PS1, disponibili sia in streaming che download. I clienti abbonati a questo livello potranno inoltre giocare in streaming usando le console PS4, PS5 e PC. Infine, si potrà anche accedere alle versioni di prova di alcuni giochi per un tempo limitato, provando i titoli prima di acquistarli. Il prezzo per questo livello “omnicomprensivo” sarà di 17 euro al mese, o di 50 euro ogni tre mesi. Da notare come, ove non è disponibile lo streaming nel cloud, sarà offerto il PlayStation Plus Deluxe a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium, con un catalogo di classici delle scorse piattaforme e le demo.

Nuove informazioni saranno presto disponibili, e quando il servizio sarà lanciato i clienti PS Now saranno trasferiti a PS Plus Premium senza alcun tipo di aumento della tariffa in vigore. Poiché sarà un lancio in larga scala, esso avverrà in fasi diverse a seconda delle regioni. A partire da giugno sarà avviato nei mercati asiatici, e in seguito arriverà anche in Nord America, Europa e il resto delle regioni, cercando di rendere disponibile il servizio nella maggior parte del mondo entro la fine del primo semestre 2022.

