Xbox Game Pass: in arrivo Resident Evil Village secondo un rumor

È passato ormai quasi un anno dal lancio di Resident Evil Village, ovvero l’ultimo capitolo della celebre serie horror di Capcom che negli anni è riuscita a fare la storia del medium dei videogiochi. Nonostante ciò, oggi ne riparliamo perché si è diffuso di recente un rumor interessante: pare infatti che Resident Evil Village potrebbe arrivare a breve sull’Xbox Game Pass. Di seguito, i dettagli sull’origine di questo rumor.

Resident Evil Village su Xbox Game Pass: un rumor plausibile ma non troppo

Come riportato dal sito XGP, la pagina di Resident Evil Village sull’Xbox Store polacco per un breve periodo ha riportato la dicitura “Disponibile con Xbox Game Pass”. Ovviamente non è così, e inoltre nessun annuncio ufficiale in merito è mai stato fatto né da Capcom né da Microsoft, quindi resta il dubbio se si tratti piuttosto di un problema tecnico. L’errore inoltre è stato rimosso poco dopo, per cui adesso non risulta più la voce (anche se riportiamo lo screenshot originale qui di seguito.

È interessante notare che nell’aprile dello scorso anno, un leak ha mostrato documenti riservati riportanti di un accordo tra Sony e Capcom che prevedeva che Resident Evil Village non dovesse essere lanciato per nessun dei servizi in abbonamento della concorrenza (quindi Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, Stadia Pro e altro) per un anno dal lancio. Il prossimo 7 maggio segnerà il primo anniversario di Resident Evil Village, quindi c’è una possibilità che Capcom possa pubblicare il titolo su Game Pass dopo quella data.

