Knack: Sony ha rinnovato il copyright per il platformer

Il platformer che non ci ha creduto abbastanza, Knack, potrebbe tornare: Sony ha rinnovato il copyright per la sua IP più dimenticata

La line-up di proprietà di prime parti di Sony è in forma quanto mai smagliante, ma se non fosse per un rinnovo del copyright dubitiamo fortemente che Knack possa dirsi in diritto di campeggiare tra Kratos ed Ellie. Il debutto della sfortunata IP su PS4 ha dovuto cedere al crudele tempismo che lo ha visto fronteggiare Super Mario 3D World lo stesso identico giorno. Le migliorie del seguito tanto voluto da Mark Cerny (Crash Bandicoot, Spyro The Dragon) non sono bastate alla serie di guadagnarsi la simpatia dei giocatori al di fuori della goliardia degli instancabili creatori di meme. Non è detto, però, che le cose non stiano per cambiare.

Sony ha proprio il Knack del copyright (in inglese suonava meglio)

Come ha scoperto Gematsu su Twitter, Sony ha appena rinnovato il copyright di Knack. Per essere più precisi, il rinnovo è avvenuto il 17 marzo. Naturalmente, a questo punto il dovere di cronaca ci impone di consigliare ai lettori il sangue freddo, in quanto raramente i rinnovi si dimostrano forieri di notizie migliori. Tuttavia, è più che possibile che il titano azzurro abbia ancora dei piani per la sua piccola mascotte scomponibile. Non è per questo raro vedere la burocrazia legale all’opera. Vi lasciamo alla consultazione del tweet interessato, grazie al quale siamo venuti a conoscenza dell’accaduto.

Se un nuovo capitolo è in arrivo, sarebbe interessante scoprire come ne verrà gestita la gestazione. Ricordiamo infatti che SIE Japan Studio, ovvero il team di sviluppo dietro i primi due giochi, ha chiuso i battenti. Il suo effettivo rimpiazzo, Team Asobi, sembra avere un ambizioso nuovo progetto tra le mani. Non vogliatecene, ma questa premessa non ci porta esattamente a pensare a Knack. Piuttosto, parlare di Team Asobi ci ha solo ricordato l’ironia di vedere un titolo di lancio per PS5 ospitare come cameo una proprietà tuttora in procinto di passare sotto una gestione tutta nuova.

