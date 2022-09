Novità su lineup e specifiche delle CPU Intel 13a Gen Raptor Lake

Trapelate prima dell’uscita ufficiale sul mercato la lineup e le specifiche tecniche delle CPU Intel di 13a Gen per desktop “Raptor Lake”

In quest’articolo andremo a conoscere quella che dovrebbe essere la lineup ufficiale delle nuove CPU Intel di 13a Gen e le sue specifiche tecniche. Vi ricordo che, anche se provenienti da fonte affidabile, si tratta ancora di rumors non confermati; quindi vi chiedo di tener conto di ciò prima di continuare con la lettura dell’articolo.

Inoltre, vi ricordo che la presentazione dei processori Core di 13a generazione ( Raptor Lake), dovrebbe tenersi il 27/28 Settembre durante l’evento Intel Innovation (che si terrà a San Jose – California). Voci di corridoio indicano che all’evento, Intel potrebbe svelare anche le date di disponibilità commerciale ed il prezzo di partenza. Sempre secondo alcuni rumors, abbiamo anche una data precisa, ovvero il giorno 17 Ottobre 2022.

Novità sulle CPU Intel 13a Gen “Raptor Lake”

Di seguito vi mostrerò le specifiche della prossima generazione di processori Intel (qui per maggiori info sull’azienda) Core per desktop sono trapelate prima dell’annuncio ufficiale. La linea includerà 14 modelli con un massimo di 24 core e velocità di clock di 5,8GHz, che rappresenta un vero record per le CPU Intel.

Wccftech è entrato in possesso di alcune tabelle che elencano tutti i chip desktop Core di 13a generazione, con tutte le loro specifiche principali. Come la serie Alder Lake dei Core di 12a generazione, anche Raptor Lake (Core di 13a generazione) utilizzerà un’architettura ibrida con core per le prestazioni e per l’efficienza. Ma rispetto al suo predecessore, le componenti di 13a generazione saranno in grado di fornire un maggior numero di core di efficienza. Inoltre si prevede un grosso aumento delle velocità di clock massime.

Caratteristiche tecniche

Grazie alle informazioni ricevute, sappiamo che la serie di Core desktop di 13a generazione sarà composta da 14 SKU. Queste saranno suddivise in varie serie: K, non K, F, KF e T, dove quelle con la “K” sono sbloccate e quelle con la “F” non dispongono di iGPU. Inoltre, le parti sbloccate avranno anche un TDP più elevato rispetto alle altre. Invece i chip della serie “T” dovrebbero avere il TDP più basso del gruppo.

Tutti i chip supporteranno le memorie DDR4-3200 e DDR5-5600; fatta eccezione per il Core i5-13400, che dovrebbe supportare soltanto le DDR5-4800 (anche se probabilmente potrà utilizzare memorie con clock più elevati in modalità OC). Inoltre, solo le SKU i9 (tranne l’i9-13900T) dovrebbero supportare il Thermal Velocity Boost (TVB).

Garantite alte prestazione

Il processore di punta è il Core i9-13900K/KF, con 8x P-cores e 16x E-cores. Grazie al TVB, può raggiungere i 5,8GHz in un singolo P-core, ma la frequenza di tutti i P-core è bloccata a 5,5GHz. Per coloro che desiderano prestazioni di alto livello risparmiando un po’ di denaro, il Core i7-13700K/KF potrebbe valere la pena di essere preso in considerazione. Con un picco di 5,4 GHz e 8 core P e 8 core E, l’i7-13700K/KF sarà probabilmente la scelta più popolare per i fan di Intel.

Infine, i chip i5 sono guidati dal Core i5-13600K/KF con 6 core P a 5,1 GHz e 8 core E-. Considerando le velocità di clock più elevate degli altri chip Core di 13a generazione, le CPU i5 “K/KF” saranno probabilmente quelle con maggiore margine di OC.

Disponibilità della nuova CPU Intel 13a Gen “Raptor Lake”

Come già anticipatovi, la presentazione delle CPU desktop Intel 13th Gen Core è prevista per l’evento Intel Innovation, a San Jose in California, del 27-28 Settembre. Dove dovrebbe essere confermata la data di entrata in commercio, che senza future smentite, sarà quasi certamente il giorno 17 Ottobre 2022.

E voi? cosa ne pensate di queste indiscrezioni sulla lineup e sulle specifiche della nuova Raptor Lake ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).