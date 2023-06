Recensione Planet of Lana: un viaggio emozionante

In questa recensione vi parleremo di Planet of Lana, il puzzle platform a scorrimento orizzontale sviluppato da Whishfully e pubblicato da Thunderful

Planet of Lana è uno splendido puzzle platform a scorrimento orizzontale sviluppato da Whishfully e recentemente pubblicato da Thunderful Publishing. Il titolo è riuscito a cogliere l’attenzione dei videogiocatori sin dal reveal trailer del 2021 e ora finalmente è disponibile in tutto il mondo. Se siete interessati a conoscere l’effettivo valore di Planet of Lana, in questa recensione ve ne parleremo nel dettaglio.

Un viaggio silenzioso | Recensione Planet of Lana

In questo titolo vestirete i panni di Lana, una giovane ragazzina che vive su uno strano pianeta dove l’uomo vive in perfetta armonia con la natura. La vita della protagonista scorreva serena fino a quando un evento catastrofico non si è abbattuto sul suo mondo. Un giorno all’improvviso un esercito di robot è apparso dallo spazio e ha iniziato a catturare tutti gli abitanti del pianeta inclusa Elo, la sorella maggiore di Lana.

Dopo questo tragico avvenimento la protagonista si rimboccherà le maniche e partirà per un lungo viaggio alla ricerca di ciò che resta della sua famiglia. Lana incontrerà un gran numero di ostacoli sul suo tragitto ma per fortuna potrà sempre contare sull’aiuto di Mui, uno strano esserino che è riuscita a liberare dalle grinfie dei robot.

L’incipit di Planet of Lana è molto classico e anche il modo in cui proseguirà la storia è abbastanza prevedibile. Nonostante ciò però il titolo riesce comunque a conquistare il giocatore grazie ad una narrazione emozionante e non convenzionale che avviene naturalmente nel corso dell’avventura. In Planet of Lana infatti non sono presenti ne dialoghi ne testi scritti, e il titolo vi porterà a scoprire la storia del suo universo naturalmente attraverso gli elementi che compongono i vari scenari.

Inoltre, nonostante non siano presenti veri e propri dialoghi, Planet of Lana riesce comunque a far comprendere al giocatore i rapporti tra i personaggi e i loro stati d’animo. Attraverso i suoni, i gesti e le espressioni è infatti semplicissimo capire cosa passa nella testa dei personaggi, rendendo così davvero facile riuscire ad empatizzare con loro.

Puzzle naturali | Recensione Planet of Lana

Planet of Lana è un puzzle platform a scorrimento orizzontale e di conseguenza per proseguire nella vostra avventura dovrete superare un gran numero di ostacoli di vario tipo. Ad esempio in alcuni casi dovrete spostare degli oggetti per superare pendii, in altri dovrete arrampicarvi su pareti scoscese, mentre in altri ancora dovrete risolvere alcuni enigmi.

Per fortuna però per farlo non dovrete solamente affidarvi a Lana ma potrete contare anche sull’aiuto di Mui. Il vostro amico a quattro zampe infatti è molto più piccolo ed agile di voi e di conseguenza sarà in grado di raggiungere luoghi difficilmente accessibili. Inoltre Mui è anche molto intelligente e Lana potrà dargli diversi ordini. Ad esempio può chiedergli di spostarsi verso un determinato punto, restare fermo sul posto o addirittura interagire con alcuni oggetti.

Oltre ai vari ostacoli ambientali durante la vostra avventura dovrete anche fare i conti con diversi nemici. Il pianeta di Lana infatti è abitato da creature selvatiche ostili e ovviamente anche i robot che hanno rapito Elo cercheranno di togliervi di mezzo. Ovviamente però Lana è solo una bambina e di conseguenza non avrà alcun modo di affrontare questi nemici direttamente.

In alcuni casi potrete evitare i nemici utilizzando Mui come distrazione e movendovi con il giusto tempismo, ma fortunatamente per superare queste situazioni spinose potrete contare anche su una basilare meccanica stealth. Tenendo premuto il tasto apposito potrete infatti accovacciarvi per nascondervi tra l’erba alta e per infilarvi in luoghi angusti senza farvi notare da creature pericolose.

Nel complesso i vari enigmi e puzzle ambientali presenti in Planet of Lana risultano davvero semplici e non troppo originali, ma nonostante ciò sono comunque molto gradevoli. Nel corso della vostra avventura infatti vi ritroverete davanti a situazioni sempre diverse che non vi faranno mai sentire annoiati. Inoltre nelle fasi più avanzate del gioco avrete accesso anche ad alcune abilità che, una volte padroneggiate, renderanno ancora più piacevoli i puzzle.

Un mondo incantevole | Recensione Planet of Lana

Dal punto di vista tecnico Planet of Lana si comporta abbastanza bene. Il gioco è molto leggero e durante la nostra prova è riuscito a mantenere sempre un framerate molto stabile anche nelle situazioni più caotiche e con tanti effetti particellari a schermo. Inoltre per fortuna non ci siamo imbattuti in alcun tipo di bug degno di nota.

Quello che però prevedibilmente è riuscito a colpirci maggiormente è il comparto artistico. Gli sfondi e numerosi elementi dello scenario infatti sono realizzati a mano con estrema cura ed utilizzando dei colori pastello a dir poco splendidi. Questo rende ogni singola inquadratura del gioco un quadro incantevole che vi spingerà a proseguire con calma nella vostra avventura per godervi appieno ogni singolo scorcio che Planet of Lana potrà offrirvi. Inoltre lo splendido stile artistico è evidenziato anche grazie ad un ottimo design sia dei robot che delle creature che abitano il pianeta.

Come se non bastasse poi il titolo vanta anche delle animazioni (specialmente quelle legate al volto dei protagonisti) e un doppiaggio davvero ottimi. Nonostante entrambi questi aspetti siano estremamente minimali sono comunque ben realizzati e hanno contribuito davvero molto nel farci empatizzare con Lana e Mui.

Conclusioni

Adesso è arrivato il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Planet of Lana. Il nuovo gioco di Wishfully è un prodotto molto semplice e breve che, nonostante ciò, riesce comunque ad offrire ai giocatori un’esperienza degna di nota.

La narrazione silenziosa del titolo è in grado di farvi appassionare molto facilmente alla storia del pianeta senza ricorrere a lunghi spiegoni e i protagonisti riescono a farsi voler bene anche se comunicano con un linguaggio incomprensibile. Inoltre i vari puzzle del gioco, anche se sono un po’ troppo semplici e poco originali, risultano comunque abbastanza divertenti da superare. Insomma, grazie a tutti questi elementi e al meraviglioso stile artistico che lo contraddistingue, Planet of Lana risulta essere un titolo davvero molto piacevole e rilassante che di sicuro non deluderà affatto gli amanti del genere.

7.9 Un viaggio emozionante Punti a favore Puzzle gradevoli ma...

Puzzle gradevoli ma... La narrazione silenziosa funziona

La narrazione silenziosa funziona Stile artistico meraviglioso Punti a sfavore ...fin troppo semplici e poco originali