Palworld arriverà anche su PS5? Risponde Shuhei Yoshida

Il fenomeno del momento è decisamente quel “Pokémon con le pistole” (arriverà anche la mod, ovviamente) che, negli scorsi giorni, ha battuto diversi record di vendite e accessi, specialmente se si parla di un indie. Sì, stiamo nuovamente parlando di Palworld, titolo sviluppato da Pocket Pair attualmente disponibile in accesso anticipato su PC, Xbox One e Xbox Series X | S, nonché giocabile gratuitamente per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Cinque milioni: questo è il numero di copie vendute in tre giorni dal rilascio aggiornato e che continua a salire, nonostante, ripetiamo, Palworld sia disponibile su Game Pass. C’è una cosa che tutti gli appassionati si stanno però chiedendo: ma Palworld arriverà mai su PS5? E forse una risposta è arrivata nelle scorse ore.

Risposta data direttamente da Shuhei Yoshida, a capo della divisione indie di Sony Interactive Entertaiment. L’uomo ha avuto, nelle scorse ore, uno scambio su Twitter con gli sviluppatori di Palworld, congratulandosi per il successo senza precedenti del gioco. Un utente ha poi chiesto a Yoshida di lavorare per portare il gioco anche su console Sony, a cui l’uomo ha risposto con un veloce “Sì“, taggando anche Jingwen Zhu, partner development executive di Sony PlayStation per la Cina ed il Giappone.

Nel corso del fine settimana, il community manager di Pocket Pair è anche intervenuto su Twitter per chiarire la posizione degli sviluppatori. Esiste in effetti una precedente dichiarazione, in cui si chiedeva per quale console sarebbe stato disponibile al lancio Palworld, che sembrava smentire un qualsiasi arrivo anche su PS5. Piuttosto fraintendibile, c’è da ammetterlo, ma il su citato community manager, conosciuto come Bucky su Twitter, ha commentato:

Questo non era in alcun modo un’affermazione che Palworld non arriverà mai su PlayStation. Per favore, non distorcete le mie parole per perpetuare argomenti sciocchi. Grazie!

This old tweet is suddenly doing the rounds and apparently needs clarifying so:

The above posted said Palworld may release on ps4, ps5, Xbox or PC.

I replied that it won’t be on PlayStation, which was and still is currently true, and that it would be only on Xbox and Steam.…

— Bucky | Palworld & Craftopia (@Bucky_cm) January 21, 2024