Pinocchio Unstrung: il film horror dai creatori di Blood and Honey

Questo vizio di rovinare la nostra infanzia non finisce mai: i creatori di Winnie The Pooh: Blood and Honey stanno lavorando a Pinocchio Unstrung, versione horror dell’omonimo personaggio delle fiabe visto nel film d’animazione Disney

Non solo Bambi, ora i creatori di Winnie The Pooh: Blood and Honey ci traumatizzeranno ancora con un film horror su Pinocchio dal titolo “Pinocchio Unstrung”. I ragazzi della Jagged Edge Production ci hanno preso gusto a rovinare la nostra infanzia e non hanno pietà per nessun personaggio Disney o delle fiabe. Il sito Bloody Disgusting ha condiviso le prime immagini del film che danno un’idea sulla direzione che prenderà questa nuova trasposizione cinematografica di Pinocchio.

Il film horror di Pinocchio che non volevamo

Grazie ai diritti del personaggio che ora sono diventati pubblici, la casa di produzione di Blood and Honey ora può muoversi liberamente anche con il personaggio di Pinocchio. Le riprese del film horror Pinocchio Unstrung inizieranno in estate e l’arrivo in sala dovrebbe avvenire in autunno. Nel team di produzione troviamo Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, gli stessi ragazzi che hanno già lavorato ai lungometraggi horror slasher su Winnie The Pooh, Bambi e Peter Pan. Il disegno condiviso dal sito sarà usato sui titoli di coda del sequel di Winnie The Pooh: Blood and Honey.

I produttori hanno precisato che durante i titoli di coda saranno rivelati dei personaggi dell’universo horror ancora non annunciati. A breve sveleranno anche il cast e il regista del film. In attesa di scoprire altro, guardando l’immagine che ritrae il burattino nel laboratorio di Geppetto, possiamo immaginare la piega violenta e sanguinosa che prenderà il film, in cui Pinocchio cercherà di diventare un bambino vero. Non saremmo sorpresi se, per raggiungere il suo obiettivo, Pinocchio inizi ad uccidere bambini e a usare le parti dei loro corpi per cambiare il suo e trasformarsi così in uno di loro.

Che ne pensate? Vedrete Pinocchio Unstrung? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

