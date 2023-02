Overwatch 2: arriva l’evento di San Valentino!

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato l’evento di San Valentino di Overwatch 2: nuovi oggetti, nuove sfide e… un’occasione speciale per conquistare Genji o Mercy!

Il buon successo che sta ricevendo Overwatch 2 non si placa (qui trovate la nostra non-recensione!), così come non si placano gli aggiornamenti e le novità che Blizzard sta inanellando per espanderlo più del primo capitolo. Ed oggi è il 14 febbraio… ed è tempo di San Valentino anche per il titolo di Blizzard! Si festeggia con un evento nuovo di zecca, Ultra Valentino. Arrivano una nuova rissa Arcade, nuovi oggetti cosmetici tramite sfide evento speciali e una nuova avventura da dating simulator per conquistare Genji o Mercy! Vediamo insieme tutti i dettagli.

LoverWatch

Per la prima volta, è stata introdotta una nuova esperienza interattiva nell’universo di Overwatch. Gli sviluppatori presentano LoverWatch: l’amore non muore mai! LoverWatch è un breve dating simulator non canonico dove si potrà seguire Genji o Mercy in posti romantici basati su alcune delle mappe preferite dagli utenti di Overwatch. Sarà possibile ottenere titoli esclusivi per dimostrare tutto l’amore per la propria dolce metà, godendosi nel frattempo varie battute personali, easter egg e persino un finale segreto in base a come ci si intratterrà con la propria anima gemella!

È possibile scoprire LoverWatch oggi stesso e ottenere ricompense di gioco come l’highlight Bacio di Cupido di Hanzo e dei titoli carini, che saranno aggiunti automaticamente agli account in una patch futura. È possibile anche acquistare il nuovo highlight come parte di un pacchetto del negozio di gioco, ma se lo si otterrà prima dell’acquisto, sarà applicato uno sconto al pacchetto. LoverWatch à disponibile fino al 28 febbraio su LoverWatch.gg ed è ottimizzato per la maggior parte dei browser su desktop. L’esperienza non è supportata né in buona parte dei browser non desktop né nei dispositivi mobili.

Una nuova rissa! | Overwatch 2: arriva l’evento di San Valentino!

La lotta per l’amore sta arrivando nel PvP con una nuova rissa, Amore per la Geometria Questa rissa Deathmatch a squadre, che fa scontrare le squadre di quattro Hanzo Cupido per determinare la squadra dell’amore definitiva! La parte migliore è sicuramente il ritorno dell’abilità originale di Hanzo, Freccia Infida! Freccia Infida rimbalza, si divide e devia in diverse direzioni. Il suo ritorno in questa gioiosa modalità di gioco a tempo limitato è il modo migliore per far provare a giocatori e giocatrici tutto l’Amore per la Geometria di Hanzo! C’è anche una sorpresa che attende gli utenti attivando l’Ultra di Hanzo, Assalto del Drago, che ameranno sicuramente!

Hanzo Cupido! | Overwatch 2: arriva l’evento di San Valentino!

Durante questo evento a tempo limitato, è possibile ottenere il modello leggendario Hanzo Cupido nel negozio! Ispirati dalle varie rappresentazioni di Cupido, il team artistico di Overwatch 2 ha ritenuto divertente bilanciare il romanticismo, la divinità, la bellezza e, ovviamente… i temi eroici, nel realizzare il modello. I vari tocchi unici di Hanzo Cupido prevedono cuoricini nella faretra e nelle scarpe, le alette svolazzanti mentre si lancia per aria, effetti grafici pieni di cuori per ogni freccia sparata e un sacco di effetti sonori divertenti! Gli sviluppatori sono entusiasti di poter dare in mano a giocatori e giocatrici questo modello ampiamente acclamato!

L’evento Ultra Valentino inizia oggi! Accendendo è possibile ottenere un’icona giocatore Cupido e una battuta audio per Junkrat! Sono state anche introdotte nuove sfide per l’occasione, completabili con ogni eroe in qualunque modalità di gioco per ottenere spray, battute audio, emote e molto altro. Completando tutte e sei le sfide si riceverà il modello epico Lúcio Bitrate!

Buon divertimento!

San Valentino è approdato anche in Overwatch 2 con un nuovo evento e tante novità! Fateci sapere se state giocando al titolo di Blizzard qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di giochi a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!