Lies of P.: pubblicato un nuovo trailer che mostra il gameplay

Riguardo Lies of P. se n’è parlato parecchio, e finalmente è stato mostrato un nuovo trailer che si concentra nel mostrare il gameplay

Lies of P. è uno dei titoli di cui si è parlato parecchio in questi ultimi anni, annunciato nel 2021 ha subito stuzzicato gran parte della fetta videoludica, e non soltanto perché ispirato alle avventure di Pinocchio. Il titolo infatti è fortemente basato sulla storia classica, che tutti conosciamo, di Pinocchio, il personaggio immaginario creato nel 1881 da Carlo Collodi.

Lies of P.: il trailer ci mostra il gameplay

Il trailer in questione, rilasciato dallo sviluppatore Round8 e dall’editore Neowiz, è stato rilasciato e pubblicato come parte del prossimo IGN Fan Fest 2023, e si concentra per l’appunto sul gameplay di base di Lies of P. Il trailer ci propone degli scorci dell’esplorazione e al gameplay, in puro stile soulslike, e di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

Da quanto è possibile visionare attraverso al trailer di Lies of P., ci saranno anche una moltitudine di armi da poter utilizzare, le quali presumiamo offriranno diversi stili di attacco e difesa, questo sia contro dei comuni nemici, sia contro degli impegnativi scontri con i boss. È infatti sotto gli occhi di tutti la volontà degli sviluppatori di proporre un titolo il più vicino possibile ai titoli FromSoftware, con un combattimento in stile soulslike e una scelta stilistica che molto si avvicina a quella già vista in Bloodborne.

Lies of P. è un titolo la cui uscita è prevista quest’anno e di cui attualmente non si ha una data ufficiale, ciò che sappiamo è che uscirà per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Resta quindi un titolo fortemente “next-gen”, almeno sulla carta. Per saperne di più non vi resta che rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, e fare un salto sul sito Kinguin dove sarà possibile acquistare Lies of P. ad un prezzo scontato.