Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: amicizia finita per Killers Of The Flower Moon

Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno posto fine alla loro amicizia a causa di Killers Of The Flower Moon, come rivelato da Scorsese

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno spesso condiviso il set, ritrovandosi spesso ad essere colleghi di lavoro a stretto contatto e ciò li aveva portati a stringere una forte amicizia che andava avanti da tre decenni e sembrava sarebbe durata, ma a quanto pare Killers Of The Flower Moon ha cambiato le cose. Qualcosa è andato storto sul set e sembra che la causa sia dovuta al comportamento di Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: amicizia finita dopo 30 anni

La causa della fine dell’amicizia di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sarebbe dovuta al comportamento da perfezionista di DiCaprio che continuava a irritare De Niro, ora i due non riescono più a sopportarsi. A confermarlo è il regista di Killers Of The Flower Moon, Martin Scorsese, durante un’intervista al Wall Street Journal, che più volte ha dovuto intervenire sul set per cercare di alleggerire la tensione che si era creata tra i due. Scorsese ha speso due parole riguardo alla vicenda legata al litigio tra i due attori premio Oscar.

È stata un’esperienza che sembrava lunghissima, davvero senza fine. Ad un certo punto Robert ha perfino smesso di parlare, io e Bob non riuscivamo più a reggere quella tensione, ci siamo scambiati uno sguardo e alzato gli occhi al cielo. Dopo aver lavorato per due anni alla trama del film, Leo è venuto da me e mi ha chiesto dove fosse il cuore della trama. Io avevo passato serate intere con gli Osage e gli ho risposto che la storia c’è.

Inizialmente Leonardo DiCaprio doveva interpretare il ruolo dll’agente FBI Tom White, il buono della storia, ma Leo è riuscito a convincere Scorsese ad affidargli il ruolo del “villain” Ernest Burkhart, un perfido veterano della Prima Guerra Mondiale che seduce Mollie, un giovane membro degli Osage. La notizia della fine dell’amicizia tra Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ci ha sconvolti, considerando tutti i film in cui hanno collaborato. Ne approfittiamo per invitarvi a leggere la recensione di Killers Of The Flower Moon e a continuare a seguirci sul nostro sito tuttotek.it.

